Популярният изпълнител Папи Ханс демонстрира огромно уважение и подкрепа към бившата си половинка Дара след историческия ѝ триумф на песенния конкурс "Евровизия 2026“. Въпреки че романтичната връзка между двамата отдавна е в миналото, те успяха да съхранят приятелските си отношения.

Днес двамата изпълнители са продължили напред в личен план с нови партньори – преди година Дара каза "да“ на мъжа до себе си, а Папи Ханс е щастливо обвързан от няколко години, припомня Plovdiv24.bg.

Специалното послание в Instagram

Папи Ханс не остана безразличен към огромния международен успех на Дара и сподели нейна снимка в профила си в Instagram. Към кадъра той добави силно послание, с което засвидетелства дълбокото си уважение към положените от нея усилия.

Всеки, който иска да постигне голям успех, трябва първо да се бори със себе си, после със сънародниците си, и накрая, ако има енергия, да пребори и всички останали. Браво, Дара написа Папи Ханс

Новият албум и концертната дейност на певеца

Самият Папи Ханс също се радва на нови сериозни начинания и успехи в професионален план. Преди броени дни на пазара се появи неговият дългоочакван албум, носещ името "Слънцето“.

“Слънцето" изгря навсякъде. Във всички стрийминг платформи. Не губете светлината си сподели Папи с почитателите си в социалните мрежи

В подкрепа на новия музикален проект пред изпълнителя предстои и провеждането на серия от концерти.

Успоредно с подготовката за турнето, музикантът намери време и за благородна инициатива, като изненада абитуриентите в столично училище. Той се появи неочаквано на тържеството им, за да поздрави лично завършващите ученици и да им връчи част от годишните училищни награди.