Роденият в България руски певец Филип Киркоров твърди, че е помогнал на страната ни да спечели първата си "Евровизия“. Той направи съобщението в предаването на Яна Чурикова в YouTube.

Според него, българска телевизия се обърнала към него с молба да подкрепи DARA. След това екипът на артиста се включил. Киркоров обясни, че за него е важно да "застане под знамето“ на родната си земя.

Би било грях за мен да не застана под знамето на малката си родина.“ Филип Киркоров помогна на България да спечели "Евровизия 2026“. Тя имаше един проблем: нямаше хит. Имаше гласа, външния вид, танцуваше, но нямаше хит, каза Киркоров.

Артистът разкри също, че шведският режисьор Фредрик Ридман е бил привлечен, за да помогне. Той преди това е хореографирал печелившите номера за Монс Зелмерльов през 2015 г. и за Немо през 2024 г. Сред авторите на песента Bangaranga е гръцкият композитор Димитрис Контопулос, който преди това е писал за Сергей Лазарев.

Киркоров отбеляза, че вижда потенциал в българската певица и я смята за "дива“. Той обаче не се появи на самото състезание, тъй като каза, че е можело да предизвика "нездравословен интерес“.

70-ият конкурс за песен на "Евровизия“ приключи на 16 май във Виена. България спечели конкурса за първи път в историята. Дара, чието истинско име е Дарина Йотова, изпълни песента Bangaranga и събра 516 точки.

Киркоров не спечели "Евровизия" от първия си опит. Като продуцент и автор на песни, той асистира на конкурса на имена като Дмитрий Колдун (2007), Ани Лорак (2008), сестрите Толмачеви (2014), Сергей Лазарев (2016, 2019), молдовската група DoReDos (2019) и друга молдовска изпълнителка, Наталия Гордиенко (2021). През 1995 г. той самият представляваше Русия, но завърши едва 17-ти, пише "Телеграф".