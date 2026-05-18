Роденият в България руски певец Филип Киркоров твърди, че е помогнал на страната ни да спечели първата си "Евровизия“. Той направи съобщението в предаването на Яна Чурикова в YouTube.
Според него, българска телевизия се обърнала към него с молба да подкрепи DARA. След това екипът на артиста се включил. Киркоров обясни, че за него е важно да "застане под знамето“ на родната си земя.
Артистът разкри също, че шведският режисьор Фредрик Ридман е бил привлечен, за да помогне. Той преди това е хореографирал печелившите номера за Монс Зелмерльов през 2015 г. и за Немо през 2024 г. Сред авторите на песента Bangaranga е гръцкият композитор Димитрис Контопулос, който преди това е писал за Сергей Лазарев.
Киркоров отбеляза, че вижда потенциал в българската певица и я смята за "дива“. Той обаче не се появи на самото състезание, тъй като каза, че е можело да предизвика "нездравословен интерес“.
70-ият конкурс за песен на "Евровизия“ приключи на 16 май във Виена. България спечели конкурса за първи път в историята. Дара, чието истинско име е Дарина Йотова, изпълни песента Bangaranga и събра 516 точки.
Киркоров не спечели "Евровизия" от първия си опит. Като продуцент и автор на песни, той асистира на конкурса на имена като Дмитрий Колдун (2007), Ани Лорак (2008), сестрите Толмачеви (2014), Сергей Лазарев (2016, 2019), молдовската група DoReDos (2019) и друга молдовска изпълнителка, Наталия Гордиенко (2021). През 1995 г. той самият представляваше Русия, но завърши едва 17-ти, пише "Телеграф".
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им!