През първите два месеца след присъединяването на България към еврозоната преките чуждестранни инвестиции в страната отбелязват значителен ръст, сочат данни на Българската народна банка (БНБ). Общият им обем достига над 809 млн. евро, което представлява увеличение от 87% на годишна база. Само през февруари е отчетено почти двойно нарастване спрямо същия месец на предходната година.

Основен двигател – реинвестирана печалба

Според анализа на БНБ основният принос за този ръст идва от реинвестираната печалба на вече установени чуждестранни компании в страната. Това се тълкува като сигнал за повишено доверие към бизнес средата след въвеждането на еврото.

Въпреки силния общ ръст, новите инвестиции под формата на дялов капитал остават сравнително слаби. Това означава, че увеличението се дължи предимно на разширяване на дейността на вече присъстващи инвеститори, а не на навлизане на нови компании.

Нови и разширяващи се инвестиции

Сред значимите примери за текущата инвестиционна активност е глобална турска компания, производител на високоволтови трансформатори и генератори. В момента в българското ѝ предприятие работят около 400 души. С планирано разширение на стойност 65 млн. евро се очаква да бъдат създадени още 100 работни места.

Изпълнителният директор на компанията посочва, че изборът на България е продиктуван от логистични и стратегически причини, включително близостта до Турция и вече изградената международна производствена мрежа на компанията в Индия и Словакия.

Друга голяма инвестиция идва от компания с германски корени, която вече над 20 години развива производство на хладилници в България. Тя планира нова фабрика за аерокосмически и транспортни изделия на стойност 90 млн. евро. Очаква се новото предприятие да изисква около 1000 допълнителни служители до 2030 година, при настоящ персонал от около 2400 души.

От ръководството на компанията подчертават, че ключови фактори за инвестиционното решение са наличието на квалифицирани кадри, доброто образование и възможността за развитие на инженерни дейности, а не само на масово производство.

Инвеститорите не определят честите парламентарни избори като негативен фактор, като част от тях отбелязват институционалната подкрепа, която получават чрез национални структури като Агенцията за инвестиции.

Имаме голямо производство в Турция, където работят 1500 души, но изчерпахме наличната територия за разширението му. Затова искахме да растем извън страната. Вече бяхме международна компания с предприятия в Индия и Словакия и когато отворихме четвъртата фабрика, избрахме България, защото е близо до Турция. Можем да шофираме от турската база за 6 часа, което е много удобно за нас. казва пред БНТ Мурат Юректен, изпълнителен директор на фирма

От бизнеса посочват, че за устойчив инвестиционен климат са важни предвидимостта на държавната политика и ясната бюджетна рамка. Акцент се поставя върху необходимостта от редовен държавен бюджет и подготовка на средносрочни фискални планове, които да гарантират стабилност.

Видяхме не само политическа стабилност, но и доброто образование на хората. Ние не разкриваме само работни места за масово производство, защото не прехвърляме единствено производството, а и инженерната част на някои дейности. Затова търсехме висококвалифицирани кадри и това беше ключово. България подкрепя този процес. Намерихме много квалифицирани хора и това е много привлекателно за нас в дългосрочен план. казва Дитер Фланцер, изпълнителен директор на "Либхер", които произвеждат хладилници край Пловдив

От Стопанската камара определят отчетения ръст като положителен сигнал за доверието на чуждестранните инвеститори. Според представители на организацията увеличението от над два пъти спрямо същия период на предходната година показва, че членството в еврозоната се възприема като фактор за стабилност и предвидимост.

В същото време се подчертава значението на запазването на основните принципи на пазарната икономика, включително стабилен данъчно-осигурителен модел и ефективна работа на контролните органи.