За първи път у нас се предлага модел за колективно инвестиране в реални луксозни имоти, при който няколко частни инвеститори могат да придобият собственост върху един и същ имот. Новината съобщи пред вестник "Телеграф“ Красимир Кръстев – създател на първата българска платформа за колективно инвестиране в недвижими имоти от най-високия сегмент.

По думите му идеята е да се отвори достъпът до премиум пазара за по-широк кръг инвеститори, тъй като подобни имоти обикновено са недостъпни за хора без значителен капитал.

Платформата позволява на всеки желаещ да закупи дял от даден имот, като минималната инвестиция се равнява на стойността на един квадратен метър. Така дори хора с по-ограничен бюджет могат да станат съсобственици на луксозни жилища.

"Всеки инвеститор може да купи дори един квадратен метър от такъв имот“, обяснява Кръстев.

Максималният дял, който един инвеститор може да придобие, е ограничен до 24% от стойността на имота. Причината е, че използваната структура е чрез акционерни дружества, а притежание от 25% или повече води до допълнителни законови и административни задължения пред финансови и данъчни институции.

Чрез разделяне на акциите спрямо квадратурата на имота, всеки участник придобива конкретен дял и реална съсобственост върху съответния актив.

Една от основните цели на платформата е да осигури по-голяма ликвидност за инвеститорите. Затова се разработва и вторичен пазар, чрез който собствениците на дялове ще могат да продават инвестицията си преди настъпването на т.нар. ликвидационно събитие.

Това би позволило по-гъвкаво управление на вложенията и по-лесен достъп до средства при необходимост.

Създателят на платформата подчертава, че конкретна доходност не може да бъде гарантирана. Според него основната задача на екипа е внимателният подбор на имоти с висок потенциал за поскъпване и добра възвръщаемост.

Компанията работи съвместно с агенция за луксозни имоти, като всяка инвестиция преминава през детайлен анализ още на етап подбор.

Средният инвестиционен хоризонт е около две години и половина, а очакваната доходност, към която се стремят, е между 35% и 45% за този период.

Според Кръстев моделът може да отвори нови възможности за българските инвеститори и да направи луксозния имотен пазар значително по-достъпен.