Европейският съюз обсъжда мащабни промени в системата за технически прегледи на превозните средства, които имат за цел да повишат пътната безопасност, да ограничат манипулациите с пробега и да подобрят контрола върху вредните емисии. Предложенията са част от т.нар. пакет "Пътна годност“, разглеждан от Комитета на Европейския парламент по транспорт и туризъм (TRAN), предава Automedia.

Една от ключовите промени предвижда по-детайлна проверка на изгорелите газове. По време на техническите прегледи ще се следят не само стандартните показатели, но и нивата на азотни оксиди и фини прахови частици. Това ще позволи по-лесно откриване на автомобили с неизправни системи за контрол на емисиите, включително дефектни дизелови филтри за твърди частици.

Допълнително се обсъжда въвеждането на система за дистанционно измерване на емисиите чрез сензори, разположени по основни транспортни коридори. Тези измервания няма да служат директно за санкции, а за идентифициране на превозни средства, които следва да бъдат подложени на по-задълбочена проверка.

Новите правила предвиждат и разширена проверка на системите за активна и пасивна безопасност. При техническите прегледи ще се извършва компютърна диагностика на въздушните възглавници, системите за подпомагане на водача и други електронни асистенти.

Целта е да се гарантира, че всички системи за безопасност функционират правилно и отговарят на изискванията за експлоатация на пътя.

Сериозен акцент е поставен върху ограничаването на измамите с километража. Предвижда се създаване на централизирана европейска база данни, в която да се регистрира пробегът на автомобилите при посещение в сервизи и технически прегледи.

Задължението за въвеждане на данни ще обхваща както пунктовете за технически преглед, така и автосервизите. Данните ще се синхронизират между държавите членки, за да се предотвратят манипулации при продажба на автомобили в различни страни от ЕС.

Сред обсъжданите, но отпаднали предложения е въвеждането на задължителен годишен технически преглед за всички автомобили. Запазва се настоящият модел с по-дълги интервали между прегледите в повечето държави членки.

Също така не е прието предложение за допълнителни специални проверки за електрически автомобили.

Пакетът "Пътна годност“ включва и облекчения за водачите. Едно от тях е възможността технически преглед да бъде извършван във всяка държава членка на ЕС, независимо от мястото на регистрация на автомобила.

В тези случаи ще се издава временен сертификат с валидност до 6 месеца, като в този период превозното средство трябва да премине редовен преглед в държавата на регистрация.