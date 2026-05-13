До дни започва строителството на новата сграда на Математическата гимназия в Пловдив. Новината съобщи за Plovdiv24.bg заместник-кметът Владимир Темелков.

Ние сме готови с разрешението за строеж и строителната линия може би от месец. Но не направихме първа копка заради изборите, за да не кажат, че нещата се политизират. Иначе е ясно, че това е наш проект, на ГЕРБ, въпреки, че директорката Веселина Карапеева е от ПБ. Държим на първата копка да присъства и Красимир Вълчев, който много помогна за този проект, докато беше министър на образованието, а после и председател на Комисията по образование. Помогна за осигуряването на тези 15-20%, от цялата необходима за строежа сума Това уточни Владимир Темелков пред наш репортер.

Темелков допълни, че в момента са осигурени 7,5 милиона лева с ДДС, по Програма на МОН, или 3,8 милиона евро.

"Ние сме убедени, че както за този проект, така и за ОУ"Княз Александър I“ – новия проект и за новата сграда на СУ "Св. Патриарх Евтимий", която ще се строи зад мола, има осигурени по 7,5 милиона лева. И за трите училища по толкова.

Така изглежда училището вътре според проекта

Пари ще се намерят за тези училища, защото те са от национално значение. МГ- то е от особено значение. Тези 7,5 милиона лева са една малка част от необходимите 37 милиона лева. От тук нататък задача на община Пловдив е да намери останалите пари, или да ги осигури от собствения бюджет, разбира се поетапно. До момента държавата поема много сериозни разходи", каза още Владимир Темелков.

По думите му, реално, сега започва първият етап от строителството на новата сграда на Математическата гимназия. В момента Математическата гимназия функционира при трудни условия, като 1200 ученици са на двусменен режим и съжителстват с ОУ "Драган Манчов“, където учат допълнително 800 деца. След приключване на първия етап ще бъдат преместени 750 ученици, а гимназията няма да учи на двусменен режим. Всичките помещения ще са направени по възможно най-модерните стандарти и то не само за България, а въобще.

Проектантите с модернистично виждане за топла връзка

В момента, в едно старо като архитектура училище, стаите са наредени една до друга. И това създава доста шум. Според последните международни изследвания, които ние разгледахме, този фонов шум изключително много натоварва психиката на децата, обременява ги, така също и на техните учители. Затова ние ще имаме така наречените паузи между стаите. Тоест, ще имаме два кабинета пауза, свободно пространство, в което децата могат да се събират, да си говорят, да ядат и така нататък. Като проектиране и конструиране за сградата използвахме възможно най-модерната архитектура. Това са готови бетонови елементи, което ще осигури перфектно строителство. Няма да има кофражи, няма да има изливане на бетони, няма да падат пана. Цялата конструкция идва в абсолютно готов вид, което ще ни спечели време, защото се строи изключително бързо, ако има пари естествено. Второ, ще е изключително прецизно, всичко това са земни материали. Базата на училището ще е изключително модерна, това ще бъде училище без аналог. Дори в Европа няма подобно строителство, категоричен бе Владимир Темелков.

Зам.- кметът отбеляза още, че изключително важно е и булевардът - продължението на бул. "Санкт Петербург", да започне да се строи, за да може да има достъп един ден до гимназията. Там също напредва проектът, въпреки че има жалби от различни хора, които са недоволни от избора на изпълнител.

Сградата ще е върху площ от около 13 500 квадратни метра. Комплексът ще разполага с 64 светли и просторни кабинета, кафене за преподаватели и голяма учителска стая. Строителството ще се осъществи на терен в район "Тракия“, близо до хотел SPS.

Бъдещата сграда от птичи поглед

Темелков уточни, че вече е подготвена и процедурата за втория етап на строителство, но ще я пуснат, когато започне първият етап

"Мисля, че ще се строи доста бързо, като темпо. В момента даже вече се разчиства терена, защото той беше като склад на ОП“Градини и паркове“ и е обрасло с трева. Очаквайте да видите може би най-значимия строеж в Пловдив, защото аз не се сещам за нищо по-значимо, което се е случило последните 3-4 години.

Надяваме се, в рамките на година и половина да сме готови с първия етап, защото няма какво да ни спре, освен финансирането. Аз съм убеден, че сегашното правителство и депутатите в парламента ще успеят да защитят финансирането. Ще разберат приоритета образование, защото ние нямаме друг шанс, освен да градим за младите умове, за да вървим напред. Мисля, че до 2 години новата сграда на Математическата гимназия в Пловдив ще бъде напълно готова", каза още Владимир Темелков.