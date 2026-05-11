Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) се обявява против утвърдената през последните години практика официалните празници да се сливат с уикендите, както и когато национален празник се пада в събота или неделя да се компенсира с допълнителен почивен ден, най-често в понеделник.

Според работодателската организация този подход има пряк негативен ефект върху икономическата активност в страната, като води до загуба на производителност и намаляване на брутния вътрешен продукт (БВП) за годината.

От АИКБ посочват, че всеки неработен ден се отразява пряко върху производството. По думите на изпълнителния директор на организацията Добрин Иванов, "всеки един неработен ден означава непроизведена продукция, по-малко произведен вътрешен продукт“.

Бизнесът настоява също така да не се въвеждат нови официални празници, тъй като това допълнително увеличава загубите за предприятията. Според тях практиката за компенсиране на празници, въведена през 2017 г., създава допълнително напрежение върху икономиката, особено в контекста на недостиг на работна ръка.

Търговци също отбелязват сериозни разлики в оборотите. Собственик на магазин коментира, че при официални празници приходите могат да спаднат с над 50% спрямо стандартен работен ден.

От синдикалните организации обаче заемат противоположна позиция. Според КНСБ официалните празници са законово регламентирани и тяхното съществуване не следва да се поставя под въпрос.

"Та, кажете, като са ви много, кой да махнем - Нова година и Коледа, Великден или може би тези, които са присъщи за май месец?“, казва пред bTV Йордан Даскалов, главен юрист на КНСБ.

Сред гражданите мненията са разнопосочни - част от хората смятат, че почивните дни са "достатъчни“, докато други дори изразяват мнение, че работната седмица трябва да бъде по-кратка.

По данни, цитирани в дискусията, в България официалните празници са 12, докато средно в Европа те са около 10.

Според изнесени оценки един работен ден генерира между 350 и 400 милиона евро брутен вътрешен продукт, което означава, че при неработен ден икономиката се лишава от съответния обем производство.

АИКБ настоява държавата да преразгледа въведената през 2017 г. практика за компенсиране на празнични дни и да се търсят алтернативни решения, които да не водят до допълнителни неработни дни. Синдикатите от своя страна защитават настоящата уредба и акцентират върху необходимостта от по-добра организация на труда, вместо намаляване на празниците.