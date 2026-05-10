Илиян Джевелеков е роден на 10 май 1966 година в Пловдив. Следва психология в Софийския университет. Завършва кино и ТВ режисура в Националната академия за театрално и филмово изкуство в класа на акад. Людмил Стайков. В периода на следването си работи като режисьор в студентска програма "Ку-Ку“.

През 1993 година филмът на Илиян Джевелеков "Искам да съм свободен“ печели награда за най-добър късометражен филм на Международния филмов фестивал "Златна роза“ във Варна. От 1994 до 2000 година работи като продуцент и режисьор в компанията "Ку-ку филм“.

През 2001 година Илиян Джевелеков, Матей Константинов и Георги Димитров създават продуцентска компания "Мирамар Филм“, която днес се нарежда сред водещите производители на документални и игрални филми, както и на ТВ реклами в България.

"Дзифт“ (2008) на режисьора Явор Гърдев е продуцентският дебют на Илиян Джевелеков в пълнометражното игрално кино. Филмът получава наградата "Сребърен Свети Георги" на Московския кинофестивал, Наградата "Златна роза“ на фестивала на българското кино във Варна и след това участва в много престижни международни фестивали. Филмът е продаден в САЩ, както и в много европейски държави.

"Love.Net“ е режисьорският дебют на Илиян Джевелеков. Филмът се завърта в кината на 1 април 2011 година, като събира над 206 000 зрители и се нарежда в топ 10 класацията на най-добрите бокс офис постижения в България за всички времена. Международната премиера на филма се състои през месец юни в рамките на Московския международен кинофестивал.

На Фестивала на българския игрален филм "Златна роза“ филмът получава награда за най-добра женска роля (Лилия Маравиля), най-добър сценарий (Нели Димитрова, Матей Константинов, Илиян Джевелеков) и награда за дебют в лицето на режисьора Илиян Джевелеков. Love.net се представя и в състезателни и паралелни програми на престижни международни фестивали, сред които Братислава, Калкута, Бахамите.

Режисьор е също така на филмите "Куба е музика" (2009), "Вездесъщият" (2018), "Порталът", както и на телевизионния сериал "Тревожност".

Честит 60-и рожден ден!