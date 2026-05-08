Мария Петрова присъства на поредица от срещи и семинари в Таранто, Италия, посветени на предстоящите XX Средиземноморски игри, които ще се проведат в края на лятото на 2026 година. Трикратната световна шампионка, която е вицепрезидент на Българската федерация по художествена гимнастика и втори вицепрезидент на Техническия комитет към Международната федерация по гимнастика, демонстрира висок професионализъм по време на работните си ангажименти.

Завръщане след смъртта на Боби Михайлов

Въпреки тежкия личен период след загубата на съпруга си Борислав Михайлов, който почина на 63-годишна възраст на 31 март тази година, тя показа увереност и спокойствие при изпълнение на международните си задачи.

Работни ангажименти

В Таранто Мария Петрова успя да съчетае професионалните ангажименти с кратки разходки из града, като сподели кадри от престоя си в социалните мрежи. Публикациите ѝ предизвикаха вълна от подкрепа от нейните последователи, които отбелязаха отличната форма, в която се намира гимнастичката.

Отдаване на почит

Близки до семейството разкриват, че тя полага сериозни усилия да бъде опора за своите роднини и да възстанови ежедневието си, избягвайки излишната показност. Докато Мария Петрова продължава да отдава почит на покойния си съпруг чрез спомени в мрежата, дъщерите на легендарния вратар – Бисера и Елинор – продължават да стоят далеч от публичното внимание.

Предстоящите Средиземноморски игри в Таранто, за които Петрова помага в подготовката, са планирани за периода от 21 август до 3 септември 2026 г.