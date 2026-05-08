Специалистът по италианска кухня Галин Иванов отпадна от Hell’s Kitchen, завършвайки на четвърто място в кулинарното състезание. Той не се справи с предизвикателството на станция “Месо и риба", което доведе до редица проблеми и неговата елиминация.

Отборите на звездните готвачи и Черните куртки продължиха своето участие в Кухнята на Ада с напрегната игра на късмета и създаването на нови авторски блюда. Най-добре се справи фотомоделът Нора Недкова, което ѝ донесе имунитет. Комплименти получиха още Денисиньо и Евгени Генчев, а оранжевата престилка остана за Славена Вътова. Тя получи възможност да се реабилитира, заставайки начело на отбора по време на вечерната резервация.

Трудности с комуникацията и темпото на работа доведоха до смяна между съперничките Славена и Нора. Носителката на имунитет успя да овладее ситуацията и да подсигури издаването на част от поръчките. Грешките на остриетата Събков и Галин обаче не позволиха успешния завършек на вечерята и костваха на италианския възпитаник място във финалите.

Следващата седмица предстоят финалите в Hell’s Kitchen. Кои участници ще продължат към големия финал, гледайте във вторник, 12 май.

Голяма част от зрителите изразиха категоричното си недоволство от поведението на шеф Ангелов най-вече спрямо Нора Недкова, която според хората видимо е толерирана, за да достигне до финала. Ето и част от коментарите:

"Шеф Ангелов си плю на авторитета с тая лигла Нора! Толкова зор да я пробута до финала! Шефе, удари дъното".

"Голямо падение за шеф Ангелов. Как може толкоз да лансира тая лигла. Поведението й е отвратително".

"Ангелов е гонил за една дума на въпреки много добри готвачи, но остави това вербално агресивно същество в кухнята. С два аршина мери и лансира простотията. Той се изложи повече. За нея ще забравим до месец, но Ангелов ще продължи да ни тика глупостта от екрана. Жалко!"