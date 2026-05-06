Българската представителка Дара впечатли международните наблюдатели по време на първата си официална репетиция във Виена за конкурса "Евровизия“ 2026. Певицата е внесла ключови промени в хита си Bangaranga, като най-осезаеми са те във финалната част на композицията.

Концепцията на сценичното представяне следва символичния път от хаоса и тъмнината към светлината, като изданието сравнява Дара с "добрата вещица“ от легендарната история "Магьосникът от Оз“.

Сценографията е мащабна и включва изграждането на цял "дом“ директно на сцената на Wiener Stadthalle. Шоуто започва в мистична атмосфера, в която Дара излиза придружена от кукери. Тяхната роля е да пресъздадат древен ритуал за прогонване на злото и негативната енергия. Костюмът на певицата е в контрастни цветове – черна пола и ботуши, съчетани с къс розов топ и розови ръкавици, като водещ елемент в облеклото е кожата.

"Вещерската постановка и Дара в черно и розово изглеждат като много отварящ очите старт на втория полуфинал“, коментират експертите. С натрупването на интензивност в музиката, Дара повежда танцьорите в обновена, експлозивна част на песента, която символизира окончателното прогонване на тъмнината, информира сайта Еurovisionfun.

България ще открие втория полуфинал на конкурса във Виена на 14 май 2026 г. Според първите отзиви на чуждестранната преса, страната ни дава изключително силна заявка за финала с оригиналната симбиоза между български традиции и модерно поп звучене.