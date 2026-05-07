Удавник на Гребната база в Пловдив вдигна на крак линейки и авирийно спасителния отряд на Пожарната. Сигналът е подаден преди около половин час, съобщи за Plovdiv24.bg директорът на Пожарната в Пловдив старши комисар Васил Димов.

На място са две линейки и два противопожарни автомобила. По първоначална информация човекът не е жив. Повече информация към момента няма.

Това е вторият нещастен случай в района на Гребна база през последните 5 дни.

На 5 май млад мъж сложи край на живота си чрез обесване.

На тялото тогава се натъкна случаен минувач, който се разхождал край горичката. Тялото било в близост до реката. Незабавно бил подаден сигнал до органите на реда и на място пристигнали служители на полицията. Следи от насилие не са открити.

Инциденти с удавници в Гребния канал на Пловдив се случват постоянно през последните години.