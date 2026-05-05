Млад мъж е сложил край на живота си в Пловдив чрез обесване. На тялото се натъкнал случаен минувач днес в района на Гребната база в града под тепетата. Починалият е около 30-годишен, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР за Plovdiv24.bg.

Зловещата находка пръв видял разхождащ се край горичката до Гребната база гражданин тази сутрин. Тялото било в близост до реката.

Незабавно бил подаден сигнал до органите на реда и на място пристигнали служители на полицията. Следи от насилие не са открити.