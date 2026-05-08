Провокативният репортер Борислав Борисов с коментар за високите цени в заведенията у нас. В публикация във Facebook той заяви, че е спрял да поръчва салати в ресторанти, защото според него цените им вече са абсурдно високи.

"За няколко стръка шума и спанак плюс 2 резенчета домат плащам по 12 евро. Това са 24 лева за някакъв зеленяш“, пише Борисов. По думите му, дори обикновените салати вече струват колкото основно ястие, а добавянето на продукти като скариди или кедрови ядки оскъпява поръчката до десетки евро.

Журналистът дава пример с негов приятел, който платил 50 евро за салата със скариди в заведение. Според Борисов подобни цени са необясними, тъй като зеленчуците традиционно са били символ на евтина храна.

"Навремето се шегувахме, че като нямаш пари, ядеш домати, краставици и сирене. Сега се оказва, че салатата е храната на богатите“, коментира той.

В публикацията си Борисов обръща внимание и на цените на десертите, които по думите му започват от 6 евро и достигат до 12 евро за парче чийзкейк или торта. Според него крайната сметка в заведенията все по-често надхвърля очакванията на клиентите.

Особено притеснение у него буди предстоящото отпадане на лева като основен ориентир при ценообразуването.

"Нарочно пиша цените и в евро, и в лева, за да разберем колко ни цакат. От август левовете като ориентир падат и тогава цените ще се вдигнат още“, смята той.

Коментарът му идва на фона на продължаващия обществен дебат за цените на храните и услугите в България. Темата остава особено чувствителна както за потребителите, така и за ресторантьорския бранш.

Междувременно от Сдружение на заведенията в България публикуваха снимка на ресторантска сметка от Атина, с която направиха сравнение между цените в България и тези в Гърция.

Според организацията подобни сметки "отдавна няма как да бъдат видени“ в България, въпреки че в Гърция ДДС за ресторантите е диференцирано, туристическият сезон е значително по-дълъг, оборотите са по-големи, а потокът от туристи е в пъти по-силен.

От публикуваната касова бележка става ясно, че кувертът в заведението е бил 3 евро, гръцката салата е струвала 8 евро, предястията около 3 евро, картофите приблизително 4 евро, рибното ястие 7 евро, специалитетът с миди 5 евро, водата 3 евро, а узото Plomari – 11 евро.

Темата предизвика множество коментари онлайн, като част от потребителите подкрепиха тезата, че цените в българските заведения са станали прекалено високи спрямо доходите, докато други защитиха ресторантьорския бизнес с аргумента за растящите разходи за труд, продукти и наеми.