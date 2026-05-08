Хантавирусите представляват сериозна заплаха за здравето, като се разпространяват основно чрез телесните течности на гризачи и могат да причинят фатален белодробен синдром при 40% от случаите. Заразяването при хората най-често се случва чрез вдишване на вируса, достъпен във въздуха при почистване на места, обитавани от заразени животни.

Рисковете от разпространението на тези инфекции са представени от доц. д-р Христиана Бацелова, видя Plovdiv24.bg във фейсбук пост. Специалистът подчертава, че основният риск е наличието на гризачи в и около домовете, особено в селските райони, където горите и фермите осигуряват естествено местообитание за преносителите.

Заразяването може да се осъществи по няколко основни начина:

Вдишване на замърсен въздух при почистване на помещения, в които е имало гризачи.

Директен допир до замърсени предмети, последван от докосване на устата или носа.

Ухапване или одраскване от заразен гризач.

Консумация на храна, която е била в контакт с вируса.

Основните симптоми и носители на вируса

Доц. Бацелова уточнява, че макар кучетата и котките да не се заразяват, те могат да внесат инфектирани гризачи в домовете. Повечето вируси от тази група, открити в Северна и Южна Америка, причиняват хантавирусен белодробен синдром (HPS), който започва с типични грипоподобни симптоми, но бързо прогресира до тежко затруднено дишане. При вируса Andes в Южна Америка дори са регистрирани случаи на предаване от човек на човек.

Припомняме, че темата стана особено актуална, след като наскоро подобен вирус беше открит на круизен кораб, където бяха регистрирани както заразени пътници, така и смъртни случаи. Светът разбра за епидемията на круизния кораб "Хондиус", акостирал в Света Елена на 24 април. При инцидента загинаха трима души – нидерландска двойка и германски гражданин, а общият брой на потвърдените случаи достигна пет. С всички пътници, слезли на брега, е установен контакт. Сред тях са хора от поне 12 държави, сред които седем британски граждани и шестима от САЩ.