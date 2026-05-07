Изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов заяви в ефира на "Денят започва", заяви че, зависимостта от внос и ограничените мащаби на българския пазар са сред основните фактори за по-високите цени на редица стоки у нас.

Вълканов отхвърли твърденията, че храните в България са най-скъпи, като обясни, че страната е силно зависима от вносни стоки.

"Търговията е крайната витрина. Когато сме малък пазар и зависим от внос, това неизбежно води до по-високи цени“.

"Когато България не произвежда достатъчно стоки за вътрешния пазар и е силно зависима от внос, е нормално цените да се влияят от международните производители и разходите по доставките. Чуждестранните компании не могат да продават на цени, несъобразени с реалните производствени и логистични разходи. Затова проблемът не е в търговията като краен продавач, а във веригата на доставки и зависимостта от внос. Като малък пазар България често плаща по-висока цена за вносните стоки, което неминуемо се отразява и на крайните цени за потребителите“, посочи той

Организацията ще инициира диалог с новия кабинет заради опасения, че мерките за овладяване на инфлацията отново могат да бъдат насочени в грешна посока.

В Сдружението за модерна търговия членуват едни от най-големите търговски вериги и ритейл компании в България, сред които BILLA, Kaufland, Lidl, dm, IKEA, Technopolis, Sopharmacy и eBag. Организацията обединява компании от сектора на модерната търговия, които оперират в хранителния, нехранителния и онлайн ритейла.

По думите на Вълканов предложенията, които се обсъждат, предвиждат държавата да определя "справедливи“ разходи по веригата на доставки и да изпраща контролни органи при отклонения. Според него подобен подход вече е бил приложен по време на служебното правителство през 2023 г., но без реален резултат.

"Единственият резултат тогава бяха глоби за 2,5 млн. лева, които впоследствие паднаха в съда“, коментира Вълканов.

Той призна, че има проблем с внос на стоки на занижени цени и реализацията им през определени търговски канали, но подчерта, че фокусът не трябва да бъде върху надценките, а върху подкрепа за уязвимите групи.

Според Сдружението за модерна търговия краткосрочната мярка трябва да бъде предоставяне на целеви ваучери за хората, които най-трудно се справят с поскъпването на живота. В дългосрочен план Вълканов настоя за политики в подкрепа на производството, инвестиции в напояване и по-ефективно разпределение на публичните средства.

Той отбеляза още, че сектор "Търговия“ е изправен пред сериозен ръст на разходите. По негови данни заплатите в сектора са се увеличили с 60% през последните пет години, а цените на електроенергията също оказват натиск върху бизнеса.