Сериозни разминавания между вносните цени и стойността на дребно при хранителните стоки алармират за мащабна спекула по агрохранителната верига. Председателят на Националната браншова камара "Плодове и зеленчуци“ Цветан Цеков разкри в "Здравей България" фрапиращи данни за ценообразуването на масовите зеленчуци у нас.

Според Цеков масовият домат в момента влиза в страната на цена между 95 евроцента и 1,20 евро, но в търговската мрежа се предлага за 4-5 евро за килограм. При нормална надценка от 15-20% крайната цена не би трябвало да надхвърля 1,50 евро.

Основната причина за това поскъпване е липсата на контрол и спекулативни практики от страна на посредници и търговци.

Потърпевши са както крайните потребители, така и българските производители, чиято продукция става неконкурентоспособна. Проверка на пазара в Бургас потвърждава високите нива на цените, като се наблюдава леко поскъпване при плодовете:

Череши: Цените започват от 40 евро и достигат до зашеметяващите 75 евро за килограм в някои малки обекти.

Ягоди: Българската продукция се търгува от 4 евро, докато вносните достигат 8 евро.

Зеленчуци: Розовият домат държи цени до 5 евро, колкото струват и зелените чушки. Най-достъпни остават краставиците на нива от около 1,50 евро.

Производителите пред отказване

Земеделските стопани се чувстват притиснати от търговците, които често налагат надценки от над 50%. Производителката Зайджан споделя, че е продавала зелена салата за Великден на едро по 50 цента, а в магазините тя е предлагана за 1,50 евро. Според нея това води до масово отказване на хората от земеделие, тъй като търговецът печели повече от самия производител.

От браншовата камара настояват за засилен контрол чрез Закона за агрохранителната верига, който да проследява цената от вносителя или производителя до крайния щанд, за да се прекратят необоснованите пазарни надценки.