Транспортният бранш, таксиметровият сектор и мотообщността обявиха протестна готовност и заплашиха с национални блокади заради драстичното поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност“. Планираната за днес демонстрация в центъра на София беше временно отложена, но превозвачите остават в очакване на диалог с властта.

Порочни практики

Представителите на бизнеса изразяват сериозни съмнения за наличие на картелни практики на пазара на застрахователни услуги.

От Съюза на международните превозвачи уточниха, че отлагането на днешния протест е продиктувано от уважение към демократичните процедури и клетвата на новото редовно правителство. Браншът обаче алармира за непосилни нива на цените – докато доскоро застраховката за един влекач е варирала между 1500 и 1800 евро, в момента най-ниските оферти започват от 2800 евро, а при определени застрахователи достигат до стряскащите 7900 евро. Според експертите това унищожава конкурентоспособността на българските компании спрямо съседните държави.

Галопиращи цени

Таксиметровият сектор също се присъединява към исканията, след като още през 2024 г. цените за техния бранш бяха повишени с 300%. Володя Домашенко от таксиметровия бранш в Пловдив подчерта, че проблемът вече засяга и собствениците на каравани, при които е премахната възможността за разсрочено плащане.

Позиция на мотористите

Мотористите от своя страна настояват за въвеждане на сезонна "Гражданска отговорност“ и временен мораториум върху увеличението на цените. Емил Матеев от мотоклуб "Gentleman“ посочи, че полици, които преди година са стрували около 150 евро, сега достигат до 190 евро, а в екстремни случаи надхвърлят 1200 евро. Мотообщността не приема задължението да плаща целогодишни застраховки за превозни средства, които се ползват едва по месец в годината.

Реакцията на институциите

Вече е сезиран председателят на Народното събрание относно работата на Комисията за финансов надзор по случая. Очаква се през следващата седмица превозвачите да търсят спешна среща с новия транспортен министър, за да представят исканията си. Ако не бъде постигнат конгрес и цените не бъдат овладени, мотоклубовете и транспортните фирми в цялата страна са в готовност за ефективни протестни действия и мащабни блокади. Към момента Асоциацията на застрахователите запазва мълчание и отказва официален коментар, инфромира bTV.