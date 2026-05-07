Първите туристи за сезон 2026 вече вдъхнаха живот на Слънчев бряг, макар по-голямата част от ваканционното селище все още да е в очакване на официалния старт на 1 юни. В момента работят само малък брой хотели, които приемат предимно гости от Англия и Германия, но общото настроение в бранша е по-скоро предпазливо, отколкото оптимистично. Прогнозите на хотелиерите очертават един необичайно кратък летен сезон, който ще се ограничи в рамките на едва три месеца. Очакванията са активната работа да приключи още в края на август, което поставя пред сериозно изпитание рентабилността на бизнеса по Южното Черноморие.

Сложната международна обстановка и геополитическите сътресения в района на Ормузкия проток се оказват неочакван, но мощен фактор за състоянието на българския туризъм.

"Тази криза води до необходимост от стриктни икономии на керосин, което пряко засяга авиационния сектор и планирането на чартърните полети", казва за вестник "Труд" Веселин Налбантов от Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация

Според него летният туризъм у нас продължава да бъде неглижиран на държавно ниво, което в комбинация с транспортните трудности ограничава потенциала за по-дълъг и успешен сезон.

Наблюдава се и осезаема промяна в профила на почиващите, като традиционните западни пазари постепенно отстъпват място на туристите от Източна и Централна Европа. Въпреки че англичаните и германците бяха първите, пристигнали в курорта, техният общ брой през това лято се очаква да бъде значително по-нисък от обичайното. Основният поток от летовници ще се формира от граждани на Румъния, Полша и Чехия, които се превръщат в гръбнака на туристическия поток за Слънчев бряг.

Паралелно с пазарните промени, сериозният дефицит на работна ръка остава най-голямата пречка пред нормалното функциониране на обектите. Липсата на български кадри за основни позиции като сервитьори, бармани, камериерки и пикола вече е хронична и принуждава собствениците да търсят служители от далечни дестинации.

Масовото наемане на работници от Казахстан, Узбекистан и други държави от Централна Азия се превърна в единствения начин за спасяване на сезона, макар това да носи със себе си редица логистични и езикови предизвикателства. Така Слънчев бряг влиза в лятото на 2026 година в състояние на динамична адаптация към новите световни реалности.