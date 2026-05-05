Мащабният проект на Town Invest при входа на Царево променя търговския облик на региона, обединявайки на едно място пазаруване, услуги и автомобилна инфраструктура.

Стратегическа локация с потенциал през цялата година

Разположен на ул. "Михаил Герджиков" 21, при самия вход на гр. Царево, TOWN RETAIL PARK TSAREVO заема стратегическа позиция с над 300 метра лице към главния път и обща площ на терена от 13 000 кв. м. Проектът разполага с над 5 000 кв. м отдаваема търговска площ и над 4 000 кв. м зони за паркиране и маневриране, осигуряващи лесен и комфортен достъп за посетителите.

Съществен стратегически плюс е, че на терена се помещава и автогарата на Царево, което гарантира постоянен пътникопоток през цялата година – не само в активния туристически сезон.

Концепция "всичко на едно място"

Ритейл паркът е проектиран като комплексна дестинация с 54 обекта с разнообразно предназначение – магазини, офиси, административни площи, банков клон, модерна автомивка, пункт за годишни технически прегледи и бензиностанция. Концепцията обединява всичко необходимо за ежедневието на жителите и туристите – от пазаруване до пълен набор автомобилни услуги.

Силно международно и национално присъствие на наематели

Ключов акцент във втория етап е откриването на магазин на международната модна верига SINSAY, който се очаква да привлече значителен и постоянен поток от клиенти.

Сред потвърдените наематели вече са:

SINSAY – международна модна верига

Yettel – телекомуникационен оператор

Pigeon Express – нова куриерска фирма

Ramos Laboratory – козметика и продукти за грижа

Tema – търговска верига

EasyPay – финансови услуги

ЗОО магазин – продукти и аксесоари за домашни любимци

Банков клон

Модерна автомивка

Административна сграда на инвеститора Town Invest

В непосредствена близост вече функционират Lidl, Pepco, Lilly Drogerie и T-Market. Заедно с TOWN RETAIL PARK тези обекти образуват най-дългия търговски коридор по цялото Черноморие, чието естествено продължение е новият медицински център на Царево. Това превръща района в уникална дестинация, която съчетава търговия, услуги и здравеопазване на едно място.

В момента се водят активни преговори с други големи вериги в сферите на фармацията, козметиката и мебелното обзавеждане.

Все още налични възможности за наематели

Проектът предлага свободни площи в широк диапазон от размери, подходящи за разнообразни бизнеси:

Категория:

Малки площи 60 м², 70 м², 100 м²

Средни площи 170м², 200 м²

Големи площи 270 м², 300 м², 460 м²

Мащабни обекти 600 м² – 1 200 м²

За инвеститора – Town Invest

Зад проекта стои инвестиционната компания Town Invest, в чийто мениджърски екип водещи фигури са двамата братя от Царево – Кирил и Димитър Йовнови. Компанията е създадена през 2009 г. Развива и управлява имоти и търговски обекти на територията на общините Пловдив, Велинград и Царево.

Контакти за наематели и партньори

Имейл: retail@towninvest.bg

Телефон: +359 890 166 662

Адрес: гр. Царево, ул. "Михаил Герджиков" 21

Уебсайт: towninvest.bg