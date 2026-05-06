Експерти от GOBankingRates идентифицираха шест модела употребявани автомобили, които се отличават с изключителна здравина и рядка нужда от технически ремонти. Тези превозни средства са посочени като най-добрия избор за шофьори, които искат да избегнат скъпата поддръжка и да спестят средства в дългосрочен план.

Според специалистите инвестицията в тези модели се отплаща бързо поради тяхната издръжливост, въпреки че някои от тях поддържат по-високи цени на пазара втора употреба.

Сред най-надеждните предложения се открояват:

- Subaru Outback: Експертът Мелани Мусън посочва отличните двигатели и високата проходимост на модела, които го правят идеален за зимни условия и офроуд.

- GMC Sierra 1500: Въпреки по-високата си цена спрямо конкуренти като Ford и Ram, този пикап се доказва като по-здрав с напредването на годините.

- Lexus ES: Моделът е определен от Партрик Дорнебос като перфектното съчетание между лукс и липса на посещения в сервиза.

- Genesis G80 и G90: Франк де Мълдър оприличава тези премиум автомобили на Lexus по отношение на способността им да служат години наред без сериозни повреди.

- Honda Accord: Марк Бенеке подчертава, че моделът превъзхожда повечето си конкуренти в сегмента със своята пословична издръжливост.

- Електрически автомобили: Айдън Ръшби съветва да се обърне внимание на изцяло електрическите модели, тъй като тяхната конструкция рядко води до механични повреди.

Класацията идва в момент, когато конкуренцията от китайски марки принуждава много производители в Европа да коригират цените си, но фокусът върху надеждността остава водещ фактор за купувачите на употребявани автомобили. Изборът на доказани модели осигурява на шофьорите не само сигурност на пътя, но и значителни икономии от потенциални поправки, пише BGNES.