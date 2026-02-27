ЗАРЕЖДАНЕ...
Нова марка автомобили влиза на българския пазар
MHERO е сравнително нова марка, изградена върху платформата Mengshi – серия китайски всъдеходи с военен произход. При 817 тази техническа база е адаптирана за цивилна употреба. Конструкцията и дизайнът запазват характерната ъгловата геометрия и висока каросерия, типични за модели с акцент върху проходимостта.
Задвижването е plug-in хибридно. Системата комбинира 1.5-литров турбобензинов двигател с два електромотора и интелигентно задвижване на четирите колела. Системната мощност достига 677 к.с., а въртящият момент – 848 Nm. Ускорението от 0 до 100 км/ч е 5.2 секунди. По данни на производителя комбинираният пробег по WLTC достига 1113 км.
Разработката на модела е реализирана в партньорство с Huawei. Част от управлението на системите, свързаността и асистиращите функции е интегрирано в централизирана дигитална платформа.
Стартовата цена на MHERO2 817 за българския пазар започва от 63 хил. евро с ДДС. В гамата на марката остава и MHERO1 917 – изцяло електрически модел с мощност над 1000 к.с., представен като флагман, пише businessnovinite.bg.
