Японският автомобилен гигант Toyota планира да инвестира около два милиарда долара в изграждането на три нови завода в Индия, съобщава вестник Nikkei. Стратегията на компанията излиза далеч отвъд местния пазар – новите мощности ще служат като производствена база за износ към Африка, Близкия и Средния изток.

Toyota вече оперира три завода в Индия, ориентирани предимно към вътрешния пазар. Новите съоръжения, в които ще се произвеждат plug-in хибриди и SUV модели, ще разполагат с по-висок капацитет от съществуващите. Когато всички бъдат пуснати в експлоатация, общият производствен потенциал на компанията в страната ще се утрои – до един милион автомобила годишно.

Трите завода ще бъдат изградени в щата Махаращра. Изборът не е случаен – щатът е дом на Мумбай, чиято пристанищна инфраструктура ще осигури логистиката за износа. Първото съоръжение трябва да заработи през 2029 г., а останалите две – година по-късно.

С постигането на капацитет от един милион коли Индия ще се нареди на четвърто място сред производствените бази на японската група, която миналата година произведе 11,23 милиона автомобила в световен мащаб. За сравнение, в Япония Toyota може да произведе до 3,1 милиона коли годишно, в Китай – до 2,2 милиона, а в САЩ – до 1,5 милиона.

Въпреки че Индия наброява около 1,4 милиарда жители, автомобилният й пазар остава скромен. През 2025 г. в страната са продадени 4,5 милиона коли – седем пъти по-малко от Китай, чието население е сравнимо по размер. Относително ниският стандарт на живот е основната причина за тази разлика.

Тенденцията обаче е възходяща. Анализатори прогнозират, че до 2030 г. продажбите в Индия ще нараснат до около 6,45 милиона автомобила годишно – перспектива, която очевидно не е убягнала от вниманието на Toyota.