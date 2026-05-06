Българският автомобилен пазар отчита стабилен растеж през първите четири месеца на 2026 г., като в страната са регистрирани 18 010 нови превозни средства. Данните показват увеличение от 4,5% спрямо същия период на предходната година, затвърждавайки възходящата тенденция в сектора.

Безспорен лидер сред моделите у нас остава Toyota Corolla с 680 регистрирани единици, което представлява 3,8% пазарен дял. Веднага след нея се нарежда Hyundai i20, който бележи впечатляващ ръст от над 467%, следван от Skoda Octavia.

Един от най-забележителните резултати през периода постига Citroen C3 Aircross. Моделът се изкачва до четвърта позиция в общото класиране със скок в регистрациите от близо 2900% спрямо 2025 г.. Само през месец април този модел е заел второ място по продажби в страната, отстъпвайки единствено на традиционния фаворит от Toyota. В челната десетка влизат още утвърдени имена като Dacia Duster, Skoda Kodiaq, Kia Sportage и Hyundai Tucson.

При марките първото място се държи от Toyota с 1967 регистрации (10,9% дял), следвана плътно от Skoda и Volkswagen. Hyundai и Citroen също демонстрират силна инерция, отчитайки съответно 84,7% и 46,4% ръст в продажбите.

Нова тенденция на пазара е засиленото присъствие на китайски производители. Марки като Dongfeng, Geely, Haval и Leapmotor отчитат сериозни повишения в регистрациите през първите месеци на 2026 г.. Същевременно някои традиционно популярни марки у нас, като Renault и Dacia, регистрират спад в продажбите си с над 30% спрямо същия период на миналата година, пише businessnovinite.bg.