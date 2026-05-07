Днес своя 59-и рожден ден празнува един от най-изявените български творци. Той е певец, композитор, автор на текстове на песни и актьор. Има един от най-разпознаваемите гласове на българската музикална сцена. Казва се Добрин Векилов, но всички го познават просто като Дони.

Дони е роден на 7 май 1967 г. в София, България. Завършва Медицинска академия със специалност фармация, но пътят му го води рано към музиката. От 1988 г. до 1992 г. учи пеене, при маестро Стефан Анастасов. Занимава се професионално с музика от 1989 г. Започва кариерата си като басист и вокалист в групите "Атлас“ (до 1993 г.) и "Медикус“. Заедно с Момчил Колев сформира дуета Дони и Момчил. От началото на 21 век прави дуетни изпълнения и със съпругата си Антоанета Добрева-Нети.

С формациите "Атлас“ и "Медикус“ записва общо четири албума. През 1993 заедно с Момчил записват "Уморени крила“. Тази песен предначертава и успеха на първия албум на Дони в дует с Момчил – "Албумът“ (1993). С него Дони печели наградата албум на годината и хит на годината според сп. "Ритъм“ и националната награда "Най-добър вокал“ за 1993 г. Следва друг голям хит – "Малкият принц“. Дуетът издава 5 албума, всеки от които е продаден в стотици, хиляди копия.

Музиката им се радва на успех не само у нас, но и в чужбина. Дони и Момчил са първите български изпълнители, излъчени по MTV, с песента им,"Ближи си сладоледа". Песента "Уморени крила" пък се качва в Топ 10 на холандския "Билборд“. Видеоклипове на Дони се излъчват и по френския музикален канал МСМ, а английското музикално списание "Q“ причислява дуета Дони и Момчил към най-успешните световни групи на 1997 г. заедно с U2 и Oasis!

След 2001 година, работи със своята съпруга Нети, за която създава албума "Нети“ с хит-сингъла "Луната спи“. Следващата година излиза и албумът му "Естрада“, с кавър версии на вечни български песни. От него са хит-синглите "Тази вечер, аз съм хубава“ (с Нети) и "Спри до мен“ – виртуален дует, с покойната Леа Иванова. През 2005 г. излиза албумът "Този филм“ с хит-синглите, "Покажи ми“, "Страхотен ден“, "Помощ, обичам те“ и "Този филм“.

Бил е жури и музикален продуцент в най-големите телевизионни музикални формати в България, включително шоуто "Като две капки вода" и третия сезон на The X Factor Bulgaria.

Дони е композитор, автор на текстовете и на аранжиментите, на всички свои хитове (с изключение на песента "Кукла“, на която е съавтор на аранжимента, и песните "Малкия принц“ и "Ближи си сладоледа“, на които е автор на текстовете и съавтор на аранжиментите). Реализирал е множество концерти в България, Русия, Беларус, Украйна, Израел, Франция, Великобритания, Германия, Австрия, Сърбия, Испания, Италия, Белгия, Нидерландия, Швейцария, Люксембург, Дания, Катар, Дубай, Кувейт, САЩ, Канада, Япония, Южна Корея, Австралия, Нова Зеландия, Индия, Непал и Тибет.

Музикалната сцена обаче се оказва тясна за всеизмерния талант на Дони. Той е участник в много театрални постановки, а заедно с Ивайло Христов и Коцето-Калки, държи рекорда за най-дълго играна постановка в България – пиесата "Секс, наркотици и рокендрол“. Представлението се играе от 11 ноември 1992 г. досега, в Театър "Българска Армия“, припомня Edna.bg.

Автор е на пиесата "Нощта на рокендрола“, играна в театър "199“ и съавтор (с Ивайло Христов) на пиесата "Кастинг“, играна в Театър "Българска Армия“. Дони е щатен композитор в Театър "Българска Армия“ и е автор на музиката на 35 спектакъла, между които и четири мюзикъла.