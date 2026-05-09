Кафето е една от най-добре изучените храни в медицинската литература. Стотици проучвания върху милиони хора. И за разлика от много други теми в науката за храненето, тук картината е изненадващо ясна, умерената консумация не просто не вреди, тя удължава живота. Репортер на Plovdiv24.bg събра на едно място всичко най-важно което трябва да знаете за кафето.

Един от най-впечатляващите изводи от 2025 г. дойде от ноемврийско проучване, публикувано в BMJ Mental Health. То показа, че хората, които пият 3 до 4 чаши кафе на ден, имат по-дълги теломери - структурите в края на хромозомите ни, които са биологичен маркер за стареене. На клетъчно ниво тези хора са приблизително 5 години по-млади от връстниците си, които не пият кафе.

Но има уловки. Часът, в който пиеш кафе, видът кафе и какво слагаш вътре, могат да обърнат тази полза в риск. Ето пълната картина според наука.

Точното число: 3,5 чаши на ден

Според обширен преглед на изследванията, публикуван в списанието Nutrients през август 2025 г. от учени от West Virginia University и Morgan State University, най-ниският риск от смъртност е наблюдаван при около 3,5 чаши на ден.

Това число не е случайно. То е извлечено от мета-анализ на десетки проучвания, проведени в различни страни, на милиони хора. И двата вида, кафеиново и безкофеиново, показват тези ползи.

Британско проучване от 2024 г., цитирано в Nutrients, установи нещо още по-конкретно: хората, които пият 3 чаши на ден, имат 48% по-нисък риск от развиване на множество кардиометаболични заболявания в сравнение с тези, които не пият или пият под една чаша.

И още: проучване от 2022 г., цитирано наскоро от CNN, проследи наличните данни и показа, че смляното кафе намалява риска от ранна смърт с 27%, докато инстантното кафе има само 11% ефект. Тоест не става въпрос само за количество, а и за качество.

Часът, в който е най-полезно и не е сутринта веднага

Тук започва най-интересната част от съвременната наука за кафето.

Когато се събудиш, организмът ти естествено произвежда кортизол, стресовия хормон, който те държи буден. Ако пиеш кафе в този момент, кортизолът вече върши работата си, кафето всъщност не ти дава енергия, която не би имал бездруго. По-лошо: при чувствителни хора, кафето на висок кортизол може да усили хормоналния отговор и да причини тревожност, нервност и палпитации.

Оптималният прозорец според Cleveland Clinic и Healthline е между 9:30 и 11:30 часа сутринта. Това е моментът, когато естественият кортизол спада и кафето попълва тази празнина, реално усещаш енергия, която не би имал.

Практически съвет: изчакай 1 до 2 часа след събуждане преди първата чаша. Закуси първо, после кафе.

Голямо проучване, публикувано в European Heart Journal в края на 2024 г., направено от учени от Tulane University, проследи 40 725 души почти десет години. Резултатите бяха драматични: хората, които пият кафе САМО сутрин (между 4:00 и 11:59 ч.), имат 31% по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови причини и 16% по-нисък риск от смърт от всички причини.

А тези, които пият през целия ден? Не получават същите ползи. Изследователите смятат, че късното кафе нарушава циркадния ритъм и продукцията на мелатонин, хормона на съня, което води до по-лош сън, който самостоятелно увеличава риска от сърдечни заболявания.

Това означава: последната ти чаша трябва да е до 14:00 часа, най-късно 15:00. Кофеинът има полу-живот от 2 до 10 часа според метаболизма. Една чаша в 15 ч. може да присъства в кръвта ти до 23 ч., точно когато трябва да заспиваш.

За какво помага кафето, конкретно

Прегледът в Nutrients от 2025 г. синтезира десетилетия проучвания. При умерена консумация (2-4 чаши на ден) кафето е свързано с:

Сърцето. 31% по-нисък риск от смърт от сърдечно-съдови причини при сутрешна консумация. Парадоксално, проучване на Mostofsky показа, че при 4 чаши на ден рискът от сърдечна недостатъчност е 11% по-нисък. Над 10 чаши обаче, защитният ефект изчезва.

Диабет тип 2. Последователно по-нисък риск с dose-response връзка - повече умерена консумация, по-нисък риск.

Бъбреците. Хроничното заболяване на бъбреците показва намаляване на риска при умерена консумация.

Мозъкът. Понижен риск от деменция, по-добро запомняне след учене (проучване на Johns Hopkins), по-добра концентрация.

Черният дроб. По-нисък риск от чернодробно увреждане и от чернодробен рак.

Стареенето на клетъчно ниво. 5 години по-дълги теломери при 3-4 чаши на ден - резултат от BMJ Mental Health (ноември 2025).

Дишането. Подобрена белодробна функция, особено при астматици.

И едно изненадващо откритие, дори безкофеиновото кафе показва много от тези ползи. Полифенолите и антиоксидантите остават, само кофеинът се изважда.

Кога кафето става вредно, точните граници

Mayo Clinic и FDA препоръчват максимум 400 мг кофеин на ден за здрави възрастни. Това е приблизително:

4 чаши обикновено филтрирано кафе

5-6 еспресо

8 малки турски кафета

10 кутии кола

Над тази граница започват:

Сърдечни палпитации

Тревожност и нервност

Безсъние

Главоболие

Стомашни проблеми

Треперене на ръцете

Над 600 мг дневно влизаш в зона на повишен риск. Над 1000 мг е опасно за повечето хора. Според проучване в журнала на American Heart Association от 2024 г., повече от 4 чаши на ден е свързано с повишен риск от инсулт.

Смъртоносната доза е около 10 грама (10 000 мг) кофеин, почти невъзможно се достига чрез кафе, но FDA изрично предупреждава за кофеинови добавки в прах: една чаена лъжичка прах равно на 28 чаши кафе и може да причини смърт.

Кой не трябва да пие, или трябва да пие ограничено

Бременните жени: Препоръката на Американската медицинска асоциация е максимум 200 мг кофеин на ден — около 2 чаши обикновено кафе. Над тази граница повишава риска от спонтанен аборт и проблеми в развитието на плода.

Хора със сърдечни аритмии: Кофеинът може да тригерира епизоди. Консултирай се с кардиолог.

Хора с тежка тревожност или панически разстройства: Кофеинът усилва симптомите. При панически атаки — изобщо не пий.

Хора с неконтролирана хипертония: Кофеинът временно повишава кръвното налягане. Над 400 мг може да задържи това повишение.

Деца под 12 години: Mayo Clinic препоръчва пълно избягване.

Хора с гастрит, язва или рефлукс: Кафето стимулира стомашна киселина. На празен стомах — почти гарантирано влошава състоянието.

При определени медикаменти: Кафето взаимодейства с някои антибиотици, антипсихотици, противозачатъчни хапчета, сърдечни лекарства. Винаги проверявай с лекаря или фармацевта.

Българският въпрос: Какво е най-доброто кафе?

Тук имаме интересен парадокс. Прочутото турско кафе, което поколения българи пият всеки ден, технически попада в категорията нефилтрирано кафе. Това означава, че съдържа повече cafestol и kahweol. съединения, които при прекомерна консумация могат да повишат LDL холестерола.

Това НЕ означава, че турското кафе е вредно. При умерена консумация (1-3 малки чаши на ден) ползите от антиоксиданти и полифеноли надхвърлят рисковете от cafestol. Българската традиционна доза, едно или две малки кафета сутрин, е напълно в безопасните граници.

Но ако пиеш 5-6 турски кафета на ден, холестеролът може да започне да се покачва в дългосрочен план. Това е добър момент да премислиш.

Най-здравословният вариант според проучванията е филтрираното кафе. Хартиеният филтър задържа cafestol и kahweol. Това е версията, с която се асоциират най-силно изразените здравословни ползи. Ако имаш сърдечно-съдови рискове или високи нива на холестерол, помисли дали да не преминеш към филтрирано кафе или V60.

Инстантното кафе - наука е по-малко благоприятна към него. Има някои ползи, но статистически по-слаби (11% намаление на смъртността срещу 27% за смляното).

Какво да слагаш или не в кафето

Тук има лоши новини за повечето хора. Захарта и сметаната могат да отслабят или премахнат положителните ефекти на кафето според Nutrients прегледа от 2025 г.

Това не означава, че трябва да пиеш черно кафе насила. Но значително намалява добавките: