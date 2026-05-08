Васил Василев-Зуека се завръща в България за своята нова изложба "Аз, клоунът“, която ще се проведе от 9 до 15 май в пловдивската галерия U PARK. 61-годишният актьор и художник, който от години живее в Испания, категорично заяви, че няма да участва във финала на шоуто "Като две капки вода“, тъй като е съсредоточен върху своето изкуство и семейство.

Предстоящата изложба в Пловдив включва 20 картини, за което Plovdiv24.bg вече информира. Експозицията ще бъде подредена в пространството на покойния Кольо Карамфилов, като първоначалното намерение на автора е било тя да се казва "Аз, човекът“, но след завършването на платната Зуека избира темата за клоуна. Това е второто му представяне в същата галерия след големия успех на първата му изложба преди пет години.

Преди броени дни Василев е натоварил семейството си и част от картините на пикап, за да се прибере в родината за събитието. Актьорът споделя, че се чувства изключително спокоен в Испания, където синът му Стефан ходи на училище, а самият той се радва на ежедневието си. Визуалната му промяна – пусната брада и по-жизнен вид – е отражение на вътрешния му мир и удовлетворението от новия му професионален път.

Въпреки че няма да се качи на сцената за финала на "Капките“ на 18 май в "Арена 8888“, Зуека планира да се види със своите колеги в София. Той остава категоричен, че не възнамерява да се връща в телевизията, тъй като е намерил призванието си в рисуването. По думите му неговите картини са "театрални“ и следват логиката на действения сценарий, а в центъра им винаги стои съвременният човек.

Зуека изрази и гордостта си от своята дъщеря Девина, която наскоро засне пълнометражния филм "Всички момичета“ и е дипломант по кинорежисура в НБУ. След края на пловдивската изложба, авторът планира да представи своите платна и в столицата.