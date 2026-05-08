Популярните от риалити формати сестри Вяра и Надежда Станчеви предизвикаха вълна от негативни реакции, след като публикуваха ново видео в ТикТок с молба да се върнат в Лондон. Само месец след като бяха прибрани у нас заради мизерните условия на живот в Англия, двете сестри отново поискаха да напуснат страната.

Във видео Надежда заявява, че не се чувства добре и умолява последователите си за съдействие, за да замине отново за Великобритания, докато сестра ѝ Вяра я подкрепя, видя Plovdiv24.bg.

Реакция в социалните мрежи

Постъпката им разгневи мнозина, тъй като доскоро двете призоваваха за финансова помощ, за да се спасят от просешкия живот в Лондон. Припомняме, че преди години Мартин Карбовски им съдейства да се завърнат в родината, но малко след това те избраха отново живота на улицата в чужбина. Преди два месеца ситуацията ескалира с кадри, на които сестрите крещят под прозорците на принц Уилям в лошо състояние и с нечленоразделна реч.

Любов от тризначките

Докато Вяра и Надежда продължават да живеят в апартамента на майка си в Благоевград в нестабилно състояние, третата сестра Любов е коренно различна. Тя спечели наградата в "Биг Брадър" преди 20 години и в момента води охолен живот в Лондон със съпруга и дъщеря си.