Катерина Георгиева Малеева е бивша българска тенисистка, с класиране в Топ 10. Родена е на 7 май 1969 година. Тя е спечелила единадесет титли на сингъл и две на двойки от WTA тура. Най-добрата й позиция в ранглистата на WTA е №6 през 1990 г.

Биография

Родена в София, Малеева е второто от трите деца на Георги Малеев и Юлия Берберян. Майка й произхожда от арменско семейство, което намира убежище в България след арменските кланета в Османската империя през 1896 г. и е най-добрата българска тенисистка през 60-те години на миналия век. След като се оттегля от професионалния тенис през 70-те години на миналия век, Берберян започва треньорска кариера. Тя е треньор и на трите си дъщери - Катерина, Мануела и Магдалена, всички от които в крайна сметка стават тенисистки в Топ 10 на WTA.

През цялата си професионална кариера Малеева е спечелила общо 11 титли на сингъл от WTA и две титли на двойки. През юли 1990 г. тя постига най-високото си класиране в кариерата - шесто място. Тя има постигнати 369 победи на сингъл и 210 загуби. През 1994 г. се омъжва за Георги Стоименов, преди да се оттегли от активна спортна кариера през 1997 г. Двойката има две деца и в момента живее в София.

Катя е последната българка, играла финал в Големия шлем през жените - през 1994 г. на двойки заедно с Робин Уайт на US Open.

