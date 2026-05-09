Световният вицешампион с България Александър Николов ще бъде част от иранския Фулад (Сирджан) за финалите на азиатската Шампионска лига.
След като Алекс Николов и Лубе загубиха финалната серия за титлата срещу Перуджа с 0:3 успеха, сезонът за тях приключи и звездата на българския волейбол може да поеме друг ангажимент до края на сезона.
23-годишният българин може да бъде единственото попълнение на иранския тим за най-престижния азиатски волейболен турнир, който ще се проведе между 13 и 17 май в Понтианак (Индия).
Участието му в азиатската Шампионска лига означава, че той ще се присъдени на по-късен етап към подготовката на мъжкия национален отбор на България.
