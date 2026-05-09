Преслава и Галена поднесоха голямата изненада с новия си дуетен сингъл "Хващаме бас“. Видеоклипът, който носи много цветно настроение, направи премиера в онлайн канала Preslava и вече има над 910 хиляди гледания и повече от 800 коментара на фенове.

"Изненадахме ли ви?“ – отбелязаха те по повод премиерата.

Песента "Хващаме бас“ е по музика на Преслава, Галена и Даниел Ганев, който прави и аранжиментът. Певиците пишат текста на дуета си съвместно с Анастасия Мавродиева.

Видеоклипът е реализиран под режисурата на Виктор Антонов – Rikk, оператор е Орлин Руевски, cgi -Владимир Белобаба, композитор Milos Crnjanski, в ролите Kexing Wang и Emily Vlaykova.

За визията си Преслава се е доверила на гримьора Цецо Андреев, фризьор е Момчил Спасов, а стилист Ros Haute Couture. Галена залага на грима на Кирил Чалъков, прическите са на Стельо, а стилист е Добромир Киряков. Фотосите са реализирани пред обектива на фотографа Георги Малев.