В продължение на хиляди години хората измисляха най-различни начини да предотвратят бременността, от пресовани лимонови корички и оцет в Древен Египет, до натрошени дини, корени и амулети в Средновековието. Нищо от това не работеше особено добре. Жените раждаха, докато можеха.

И тогава, на 9 май 1960 г., Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) одобри едно малко розово хапче, направено от фирмата G.D. Searle в Чикаго. Името му беше Enovid-10. Цената му беше скромна. Но ефектът беше исторически, припомня репортер на Plovdiv24.bg.

Беше първият орален контрацептив в света, одобрен официално за тази употреба. И светът никога повече нямаше да изглежда както преди.

Една жена, един милионер и един хормон

Историята започва с Маргарет Сангър, американската феминистка-радикалистка, която още през 1916 г. отвори първата клиника за контрол на раждаемостта в САЩ (и беше арестувана за това). Тя имаше една много проста идея, "магическо хапче", което да даде на жените контрол върху собствените им тела.

Никой не я взимаше насериозно. Освен Катрин Маккормик, невероятно богата вдовица, която наследи милиони от съпруга си и реши да ги похарчи именно за тази цел. Маккормик финансираше проучванията буквално сама, без държавна или университетска подкрепа.

С парите ѝ влезе в играта д-р Грегъри Пинкъс, биохимик от Уорчестърската фондация, и д-р Джон Рок, гинеколог от Харвард. Заедно те откриха, че синтетичен прогестерон може да потисне овулацията, на практика да "заблуди" организма, че вече е бременен, така че да не забременява отново.

Първите тестове бяха в Пуерто Рико и Хаити през 1955 г., днес тези експерименти се смятат за етично спорни, защото жените участнички не получиха пълна информация за рисковете. Но методът работеше. И работеше изключително добре.

Защо хапчето получи одобрение "странично"

Тук историята става изненадващо хитра.

През 1957 г. FDA одобри Enovid, но не като контрацептив. Беше одобрен за лечение на менструални нарушения и безплодие. Защо? Защото в много щати на САЩ продажбата на контрацептиви беше незаконна.

Какво се случи след това? Ненадейно, половин милион американки започнаха да съобщават за "менструални проблеми" и поискаха хапчето. Лекарите им го предписваха с разбиращ поглед. Никой не задаваше въпроси.

Когато на 9 май 1960 г. FDA най-после одобри Enovid и за контрацепция, около половин милион жени в САЩ вече го пиеха "за нещо друго". До 1965 г. броят им скочи на 5 милиона. До 1967 г. - 13 милиона жени по света.

Маргарет Сангър - жената която стои зад създаването на хапчето против бременност.

Революцията, която никой не очакваше

Известната журналистка Клер Бут Лус обобщи момента с историческа фраза:

"Съвременната жена е най-после свободна, както мъжът е свободен, да разполага със собственото си тяло."

Ефектите бяха дълбоки и дълготрайни:

Образование: Между 1960 и 2013 г. процентът на жените в САЩ с четиригодишно висше образование скочи от 5,8% на 37%

Кариери: От 1965 г. насам броят на жените в работната сила в САЩ почти се утрои

Семейство: Раждаемостта спадна, но броят на желаните и планирани деца се покачи рязко

Здраве: Майчината смъртност и детската смъртност рязко намаляха

Социална еманципация: Сексуалната революция от 60-те и 70-те години — Уудсток, "хипи" поколението, феминизмът от втората вълна — всички те имаха корена си в това малко хапче

Не без своите критики

Историята на хапчето не е изцяло розова. Първото поколение Enovid съдържаше безбожно високи дози хормони, около 150 микрограма естроген (днешните хапчета съдържат 20-50) и цели 10 000 микрограма прогестин (днес — 50-150).

Това доведе до сериозни странични ефекти, тромбози, инсулти, инфаркти. Първият случай на смъртоносна белодробна емболия при жена на Enovid беше публикуван през 1961 г., точно една година след одобрението. Десетилетие по-късно, проучванията потвърдиха, че рискът от кръвни съсиреци е 9 пъти по-висок при жените, които пият хапчето.

През 1969 г. феминистката журналистка Барбара Сийман публикува книгата "The Doctors' Case Against the Pill", която предизвика обществен скандал и доведе през 1970 г. до сенатски изслушвания. Резултатът? Задължително информирано съгласие при предписание и постепенно намаляване на дозите хормони.

Самият Enovid беше снет от пазара през 1988 г., заменен от много по-безопасни и нискодозирани наследници.

66 години по-късно

Днес орални контрацептиви са сред най-предписваните лекарства в света. Над 150 милиона жени ги използват ежедневно. Те спестяват животи, както намалявайки нежеланите бременности, така и облекчавайки множество гинекологични проблеми. Те дадоха на жените време, време да учат, да работят, да решават кога (или дали) да станат майки.

И всичко това започна на 9 май 1960 г., когато едно регулаторно решение в коридорите на FDA отвори път на нещо, което никой не предвидя в пълнота, най-голямата социална революция, направена от една таблетка в историята.