Българската баница има правила. Точени кори. Сирене. Яйца. Кисело мляко. Може би малко спанак или тиква, ако се чувстваш авантюристично. И задължително, чаша боза за финал. Рецептата, която ще ви покажем в Plovdiv24.bg, нарушава всичките тези правила. И именно затова е толкова добра.

Представете си вкуса на класическа българска баница, но след като прекара уикенд в Тоскана и се отбие в Прованс на връщане. Точените кори остават, мазнината остава, дори киселото мляко остава. Но всичко друго се променя, традиционното краве сирене отстъпва на горгонзола, която придава остра, пикантна нотка. Към нея се добавят карамелизирани круши, които внасят сладост и плодов профил. Орехите добавят хрускане и дълбочина. А медът, налят отгоре в горещата фурна, спайва всичко в неустоима сладко-солена комбинация.

Готови ли сте да шокирате бабата си?

Какво ви трябва

Класиката плюс малко екзотика. За тава с диаметър 26-28 см (8 порции) ще ви трябват: 400 г точени кори, 200 г горгонзола (или друго синьо сирене, рокфор, данаблу), 150 г извара, 100 г маскарпоне, 3 круши Конференция (не презрели — иначе ще пуснат сок и ще размекнат корите), 150 г масло, 3 яйца, 200 г кисело мляко, 100 г орехи, 3 с.л. кафява захар, 2 с.л. мед, малко прясна мащерка, черен пипер и сусам за поръсване.

Цената на продуктите? Около 20-25 лева за цялата тава. Ефектът? Безценен.

Как се прави

Първо карамелизирате крушите. Обелвате ги, нарязвате ги на тънки филийки и ги задушавате в малко масло с кафява захар за около 6-7 минути, докато станат златисти. Оставяте да изстинат напълно, горещите круши ще размекнат корите.

После приготвяте сиренената плънка. В купа смесвате натрошената горгонзола, изварата, маскарпонето, 2 яйца, киселото мляко, мащерка, черен пипер и щипка сол. Не разбърквайте прекалено, грудките от горгонзолата ще създадат интересни вкусови експлозии при печене.

Сега идва алтернативната техника на сглобяване. Вместо да навивате рула, ще правите слоеве, като при френски тарт. В намазната с масло тава нареждате 3 кори една върху друга, всяка намазана с разтопено масло. Отгоре налагате 1/3 от сиренената смес, 1/3 от карамелизираните круши и 1/3 от орехите. После още 3 кори, още плънка. И още един път. Финалните 3 кори отгоре се намазват с разбито яйце и масло, поръсват се със сусам и черен сусам.

Печете на 180°C за 35-40 минути, докато повърхността стане наситено златисто-кафява и хрупкава. Веднага щом извадите баницата от фурната, я заливате с мед, той ще се абсорбира леко в горещата кора и ще остави онази сладко-солена нотка, която прави всичко различно.

С какво се поднася

Не с боза. Никакво боза. (Искам прошка от всички баби.)

Тази баница е създадена за студено бяло сухо вино. Българската Тамянка работи перфектно, нейната ароматност вдига сладкия профил на крушите. Френският Sauternes е за специален десертен бранч. Италианско Pinot Grigio, за лек уикенден.

Ако държите на класиката, чаша студен айран също работи, контрастът между киселото и сладко-соленото е изненадващо хармоничен. Гарнирайте с малко прясна рукола, овкусена с балсамов оцет, за свеж контраст в чинията.