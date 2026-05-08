Американският Център за прогнозиране на космическото време към NOAA очаква повишена геомагнитна активност през май, като пикът за България се предвижда между 15 и 16 май. Прогнозите показват възможни магнитни бури от ниво G1, предизвикани от огромни потоци заредени частици, насочени към Земята заради наближаващия пик на 11-годишния слънчев цикъл.

Влияние върхи сателитите и комуникациите

Според специалистите, въпреки че у нас не се очакват екстремни сценарии, по-интензивни смущения могат да доведат до краткотрайни проблеми с GPS навигацията, мобилните комуникации и някои сателитни услуги. Въпреки че енергийната ни система не е сред най-застрашените в Европа, операторите на критична инфраструктура следят внимателно динамичните промени в изхвърлената плазма от Слънцето, информира Plovdiv24.bg.

Исторически данни

При по-силни явления, достигащи нива G4 или G5, е възможно да се повлияе на електропреносните мрежи и радиокомуникациите, каквито събития бяха наблюдавани през последните няколко години. Историята помни мащабни примери като "Събитието Карингтън“ от 1859 г. и магнитната буря от 1989 г., оставила милиони хора в Канада без електричество. През 2024 и 2025 г. също бяха регистрирани едни от най-силните геомагнитни явления за последните две десетилетия.

Въздействие върху тялото

От медицинска гледна точка магнитните бури не представляват опасност за повечето хора, но метеочувствителните лица могат да усетят дискомфорт. Най-честите оплаквания включват:

главоболие и нарушения на съня;

oтпадналост и раздразнителност;

колебания в кръвното налягане и засилване на хронични болки.

Съвети за справяне с последиците

Специалистите съветват хората със сърдечно-съдови заболявания и хроничен стрес да бъдат особено внимателни. Препоръчително е в дните с повишена активност да се осигури повече сън, добра хидратация и разходки на чист въздух. Също така е добре да се ограничи приемът на алкохол и кофеин и да се консумират храни, богати на магнезий и калий.