Анета Сотирова е българска актриса. Родена е на 8 май 1948 г. в София. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ през 1973 г. в класа на проф. Кръстьо Мирски.

Актриса в Драматично-куклен театър (Враца) (1973 – 1974). От 1974 до 1990 г. е актриса в Театър "София“, където играе Боряна в "Боряна“ от Йордан Йовков, Маша в "Три сестри“ от Чехов, както и в "Седемте снежанки“ – джуджето+1 и "Носете си новите дрехи, момчета“ от Стефан Цанев.

Превъплъщава се и в ролята на Магда – жената в "Апетит за череши“ от Агнешка Ожецка и Дорис в "Догодина по същото време“ от Бърнард Слейд. Участва и в "Хеда Габлер“ от Хенрик Ибсен. От 1990 г. е в Малък градски театър "Зад канала“. Ролите ѝ са в "Сексуални перверзии в Чикаго“ от Дейвид Мамет, "Българският модел“ от Станислав Стратиев, "Пилешка глава“ от Дьорд Шпиро, "Урбулешка трагедия“ от Душан Ковачевич, "Страданията на младия Вертер“ по Гьоте, "Слънчево с гръмотевици“ от Кен Лудвиг.

Играе ролите на Дафинка в "Свекърва“ от Антон Страшимиров, Дойката в "Ромео и Жулиета“ от Уилям Шекспир, Жената в "Любов в Мадагаскар“ от Петер Турини, Елена в "Салон за плач“ от Юрий Дачев, Майката в "Харолд и Мод“ от Колин Хигинс, Жената в "Без кожа“ от Теодора Димова, Гладис У. в "Портретът на Дориан Г. (Почтени убийства)“ от Юрий Дачев. Играе и на сцената на Театър 199.

Гастролира със "Съвсем между нас“ от Алън Ейкбърн и като Марта в "Анонимен венецианец“ от Джузепе Берто.

Анета Сотирова се изявява и в киното. Играе ролята на Белослава в "Сватбите на Йоан Асен“, Венетка в "От нищо нещо“, Теменужка в "Двойникът“, Инженерката в "Стената“, режисьор Емил Цанев, Майката на Бранко в "Лавината“, както и в "Принцът и просякът“.

Участвала е в телевизионните продукции на БНТ: Катя в "Жар птица“, Естел в "Пурпурен прах“, в "Монахът и неговите синове“, "Приключение на таванския етаж“ и "Малка дневна музика“. Озвучава в сериала "Алф“.

През 1976 г. печели Втора награда за женска роля на Йовкови тържества – Добрич за Боряна в "Боряна“. През 1996 г. – Наградата на САБ за женска роля за Дафинка в "Свекърва“ от Антон Страшимиров, а през 2000 г. – Награда за женска роля за Елена в "Салон за плач“ от Юрий Дачев. През 2003 г. Анета е отличена с "Аскеер“ за главна женска роля за Зара в "Без кожа“. През периода 2015 – 2016 г. играе Фелина в сериала "Връзки“.

През 1969 г. се омъжва за писателя и преводач Росен Босев, но двамата се развеждат през 1973 г.

От 1973 г. Сотирова е омъжена за психиатъра Борислав Стоянов. Заедно имат дъщеря – поп и джаз певицата Белослава, която е кръстена на героинята на Сотирова във филма "Сватбите на Йоан Асен ІІ“.

