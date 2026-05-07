Популярният български кафе търсач Йордан Дъбов, чието кафене по български проект бе отличено на второ място в Гьотеборг, Южна Швеция, сред 700 кафенета в града. Това разказа специално за Plovdiv24.bg бизнесменът. Отличието се случва само няколко месеца след отварянето на кафенето в град, в който кафе културата е на едно от най-високите нива в Европа.

18 години труд и отдаденост

"Мисля, че най-прекият път да станете известни навън е да го постигнете вътре в страната ни. Респективно, аз искам нашият план да бъде международен, ама първата цел беше да го превърнем в народен, национален и интернационален, както искате. Това, че спечелихме тази награда само за 4 месеца от отварянето, защото ние отворихме края на миналата година в Швеция, не е резултат на един или два месеца работа. То е резултат на 18 години труд и отдаденост не само моя и на моя екип, но и на международните ни партньори. Защото без тях този международен успех щеше да бъде абсолютно невъзможен. Това е резултат най-вече на изключително добрите фермери, доказани във времето, които произвеждат възможно най-добрите кафета на планетата. А ние, превръщайки се в мост между тях и потребителя в Европа, постигнахме това, което е награда за техния труд и Кафетърсачът Дъбов не твърди, че разбира в основи този бизнес, нито че е голям специалист.

Начините да се направи едно българско кафене известно навън са много

"Явно начините да се направи едно българско кафене известно навън са много. Но нашият е специфичен в това, че ние, като компания, сме фокусирани в работата директно с онези, които произвеждат кафе и то онова кафе, което категорията нарича specialty coffee. И това specialty coffee всъщност се произвежда от фермери, а нашата задача е да открием тези фермери, да селектираме най-добрата им продукция. Добре е, ако успеем да ги убедим да продадат на нас в Европа, не някъде, където са по-динамичните пазари, като Азия или Америка и да докараме тук това кафе, да го изпечем деликатно, взискателно, така че да не го нараним и след това да дадем възможност на други да се възползват от този продукт, дали ще бъдат наши кафенета, наши coffee shops, или клиенти, които ще заредим в бизнеса. Всичкото това нещо ние го правим в България, а целта е то да достигне до крайния потребител. Това е нашата мисия и в това ние се състезаваме", обясни Дъбов.

Компанията отваря първия си coffee shop през 2014 година

Компанията отваря първия си coffee shop през 2014 година, а чак през 2019 година вторият. Сега вече има 16-сет кафенета в 6 държави със свой този утвърден бранд - в Чехия, Прага, Македония, Скопие, Гърция, Африка и естествено в България. Има 11 магазина за кафе и кафетерии в страната.

"Това не е било наша цел - да растем и да правим верига от coffee shops. Но когато намерим правилните партньори и те ни открият и ни припознаят като възможно най-добри и прегърнат нашата правилна концепция и отворят франчайз, защото шведският ми проект е франчайз, и обикнат бранда, фермерите, с които работим и целия занаят по начина, по който ние го правим и станем една част, то успехът рано или късно би трябвало да дойде. И ето той дойде.

Това е специфичен бизнес

Това е специфичен бизнес. Имате кафене, то трябва да бъде посещавано, успешно и харесвано и толкова високо оценено по критерии, които са свързани с неговия дизайн. И с обслужването, което трябва да кореспондира на класа, който се презентира, т.е. specialty coffee. Именно там всъщност сме много високо оценени. Така че това е комплексна работа.

Ако ме питате дали смятам, че сме уникални, надали. Винаги има какво да подобрим и да направим много по-добре. Но съм изключително щастлив към днешна дата от това как нещата се случват в нашите coffee shops, как клиентите се обслужват от нашите млади баристи, управители или заместник-управители. Адмирирам и харесвам всеки от моите колеги и се радвам, когато обслужват мен или някой от нашите клиенти. А също така мога да кажа и това, което чувам отстрани, защото имаме способността да чуваме. Чуваме по-скоро позитивни отзиви за нашите coffee shops, отколкото негативни. Така че общото мнение е по-скоро позитивно, отколкото негативно", твърди специалистът по кафе.

Оценителите са независими експерти

Българското кафене е било оценено на второ място в Швеция от много реномирана гурме група, която не е платена организация.

"По-скоро това е анкета, конкурс, който оценява гурме обектите и специално в нашия сегмент - specialty coffee shops. Оценителите са независими експерти, които са тренирани да оценяват в категориите - дизайн, интериор, обслужване, но и качеството на самите напитки и на менюто. Така че много комплексна е оценката и много важна е наградата за нас в този момент, за да може да имаме и тази доза самочувствие, която всъщност е здравословна, полезна за хората в бизнеса.

Швеция е много динамичен и конкурентен пазар. Имайте предвид, че генерално Скандинавия е може би първото, или между първите места на нашата планета, което започва да търгува и да използва specialty coffee като продукт още в самото начало - 1999-2000 година. Пазарът е много динамичен по отношение на високата консумация на кафе, както и желанието на публиката и на потребителите да пият по-качествено кафе. Консумацията на specialty coffee в Швеция е около 5% от общото произведено кафе на нашата планета. В някои държави то е под 1% от общото изконсумирано кафе.

Голяма е конкуренцията, голяма е борбата

Така, че конкурентен и наситен пазар е по отношение на високата консумация на кафе, предлагането на кафе навсякъде е свързано с високата консумация. То е почти 3-4 пъти по-голямо отколкото в нашата географска ширина и процентно по-високото качество на кафето. Голяма е конкуренцията, голяма е борбата, и от около 700 оценени кафенета, ние излизаме на второ място. И ако преди 30 години 100% от консумираното кафе на Швеция, България и който и да е друг пазар е било на средно и изключително ниско качествено кафе, то след 2000-та година започва да се прокарва и тази нова категория specialty coffee. То малко по-малко започва да навлиза в чашите на потребителите. Не на всички, естествено, но на много малък процент.

В България той може да бъде около 1%. Или ако днес изпием 100 чашки кафе, една чашка ще бъде в категория specialty. И ние ще изпием днес няколко чашки, да кажем 3 чашки в деня. Или, ако измерваме консумацията на глава от населението, то ние изпиваме 4 кг. кафе на годишна база, на глава от населението. В Швеция консумацията е около и над 10 кг. на глава от населението. Те консумират много повече отколкото консумираме ние. Отделно на всеки 10 чашки една ще бъде specialty, а с най-голяма вероятност ще бъдат 2,5 чашки, а може да бъдат и 3 чашки.

Нашият бранд е български, но ние сме част от Европа

Да, нашият бранд е български, но ние сме част от Европа, защото продаваме из цяла Европа, изнасяме и за САЩ, мъничко и за Азия. Затова обичам да казвам, че сме европейски бранд, но в контекста на Швеция да, ние сме български бранд. Изключително горди сме, щастливи сме. Това е нашето ежедневие. Ние искаме всеки ден да слагаме в чашата на нашите клиенти, потребители или бизнес партньори, възможно най-доброто кафе от нашата планета. Защото това е, с което ние се състезаваме, което обичаме, предприемаме и спазваме", разказа още Йордан Дъбов.