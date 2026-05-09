Бившият депутат от Пловдив Иван Петков (Бебето) се ожени, разбра Plovdiv24.bg. Днес той е сключил брак с дългогодишната си половинка Цвети, с която имат дъщеричка на почти две годинки. Церемонията е била скромна и са присъствали само най-близките на младоженците хора.

Иван Богомилов Петков е български политик и икономист от БСП. Народен представител от коалиция "БСП за България“ в XLV, XLVII и XLVIII народно събрание. В периода 2015-2019 г. е общински съветник в община Пловдив.

Роден е на 26 февруари 1987 г. град Пловдив, който е третият син в семейството. Неговата майка е словачка и се казва Зузанна, а баща му Богомил е българин, те се запознават като студенти, когато баща му следва в Чехословакия, през 1982 г. двамата пристигат в България.

През 1983 г. се ражда първият им син, който е кръстен на баща му Богомил, а през 1985 г. се ражда и второто дете кръстен на брата на баща му Борис. Завършва висше образование по специалностите "Финансов мениджмънт“ и "Държавност, духовност и лидерски практики“.

През 2010 г. е избран за председател на Младежката организация на БСП – Пловдив. През юли 2022 г. е избран за председател на БСП – Пловдив.