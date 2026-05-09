Германската полиция в Югоизточен Хесен се сблъска със ситуация, която прилича повече на сцена от екшън филм, отколкото на обикновен пътен инцидент. Всичко започва в късните часове на 30 април, когато мощно черно Porsche 911 GT3 буквално "излита“ по магистрала A66 в посока Франкфурт. Очевидци разказват за рязко набиване на спирачки, последвано от серия болезнени удари в мантинелата, които превръщат една от най-желаните спортни коли в света в купчина скъпо железо.

Вместо обаче да спре и да изчака помощ, водачът на машината с 510 конски сили решава да тества границите на възможното. Въпреки тежките повреди, той продължава да кара разбитото Porsche още известно разстояние, докато накрая не го "паркира“ на черен път близо до Брухкьобел. Там колата е намерена изоставена, с широко отворена врата, сякаш шофьорът е изскочил в последния момент, за да потъне в нощта.

Гледката на мястото е отчайваща за всеки автомобилен ентусиаст, тъй като предната част на автомобила е буквално раздробена, радиаторите са унищожени, а фаровете липсват. Щетите обаче не спират дотук, защото колата е поела сериозни удари и отзад. Цялата тази развалина всъщност е модел от най-новата генерация, чиято цена като нов надхвърля 209 000 евро, което прави бягството още по-нелогично за средностатистическия човек.

Интригата се заплита и от факта, че луксозното возило е със сръбски регистрационни номера. Това кара разследващите да се питат какво точно е опитвал да скрие шофьорът, че е преценил за по-удачно да остави активи за половин милион лева край пътя, вместо да се срещне с властите. Дали става дума за шофиране в нетрезво състояние, страх от проверка на документите или нещо по-сериозно, остава загадка.

Докато полицията използва социалните мрежи, за да издирва беглеца, онлайн пространството се напълни с шегаджии, които с удоволствие биха "осиновили“ изоставения звяр. За разследващите обаче случаят не е повод за усмивки и те продължават да търсят свидетели, които могат да хвърлят светлина върху това кой е седял зад волана на сръбското Porsche и защо е решил, че свободата му струва повече от чисто ново GT3.