Цените на храните и напитките у нас продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите.

Днес от Сдружението на заведенията в България публикуваха една доста интересна снимка на касова бележка, или по-скоро на келнерска сметка, направена в съседна Гърция. Ето какво казват от организацията по този повод:

Една супер яка сметка от Атина, Гърция. Каквато в България отдавна няма как да видите. И това при:

ДДС за ресторантите в Гърция е диференцирано

сезонът е три пъти по-дълъг

оборотите са огромни

туристическият поток е в пъти по-силен

Превод на сметката /това, което успяхме да разчетем/

Куверт (такса обслужване): 3,00 €

Хориатики (гръцка салата): 8,00 €

Оректика (предястие/разядки): 3,00 €

Пататес (картофи): ~4,00 €

Марати (риба или специалитет): 7,00 €

А. нимфи (неясно – вероятно ястие с миди): 5,00 €

Напитки:

Нера (вода): 3,00 €

Узо Plomari: 11 €