Цените на храните и напитките у нас продължават да са сред най-коментираните теми през последните седмици. Както по магазините, така и по заведенията и ресторантите.
Днес от Сдружението на заведенията в България публикуваха една доста интересна снимка на касова бележка, или по-скоро на келнерска сметка, направена в съседна Гърция. Ето какво казват от организацията по този повод:
Една супер яка сметка от Атина, Гърция. Каквато в България отдавна няма как да видите. И това при:
ДДС за ресторантите в Гърция е диференцирано
сезонът е три пъти по-дълъг
оборотите са огромни
туристическият поток е в пъти по-силен
Превод на сметката /това, което успяхме да разчетем/
Куверт (такса обслужване): 3,00 €
Хориатики (гръцка салата): 8,00 €
Оректика (предястие/разядки): 3,00 €
Пататес (картофи): ~4,00 €
Марати (риба или специалитет): 7,00 €
А. нимфи (неясно – вероятно ястие с миди): 5,00 €
Напитки:
Нера (вода): 3,00 €
Узо Plomari: 11 €
