Кандидатът за премиер и лидер на "Прогресивна България“ Румен Радев заяви, че тегленето на външен дълг от бъдещото правителство изглежда неизбежно, но конкретните параметри ще станат ясни след подробен анализ на състоянието на държавните финанси.

Това Радев коментира от трибуната на НС.

"Най-вероятно е неизбежно тегленето на външен дълг, но колко и какъв – ще стане ясно след анализа“, заяви той .

По думите му бъдещото правителство първо ще оцени реалното състояние на бюджета, възможностите за ограничаване на финансовите течове и оптимизацията на държавните разходи, преди да вземе окончателни решения.

Сред основните приоритети на бъдещото управление той посочи подготовката на нов държавен бюджет, който според него ще бъде ключов тест за стабилността и посоката на управление.

Като най-належащи проблеми пред страната Радев открои растящите цени и инфлацията.

"Галопиращите цени, инфлацията - това са най-наболелите проблеми пред българските граждани. Бюджетът, дефицитът, новият ВСС и, разбира се, ПВУ“, заяви бъдещият премиер.

Той обяви още, че още в понеделник "Прогресивна България“ ще внесе законопроект, насочен срещу рязкото покачване на цените.

Според Румен Радев при избора на министрите е бил търсен преди всичко професионализъм и експертиза, а не политическа принадлежност. По думите му съставянето на кабинета е било трудно заради "многото и тежки задачи“, които стоят пред управлението.