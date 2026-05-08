Днес облачността ще бъде значителна, в следобедните часове над Западна и Централна България - купеста и купесто-дъждовна. Там ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Дъжд ще превали и в североизточната част от страната. Ще духа слаб и умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, по Черноморието – между 15° и 18°, за София – около 21°, съобщиха от НИМХ.

Над планините облачността ще бъде значителна, след обяд купесто-дъждовна и главно в следобедните часове ще има краткотрайни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа до умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра – около 9°.

Над Черноморието ще има разкъсана, по-често значителна облачност. Ще духа до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 13°-14°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Какво да очакваме през уикенда

През почивните дни отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главно в часовете след обяд и през нощта на много места, в събота в Западна и Централна България, а в неделя в източната половина от страната, ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Вятърът ще е слаб от северозапад. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, а максималните - между 20° и 25°.

Началото на новата седмица

През първите дни от новата седмица ще има и слънчеви часове, но около и след обяд облачността ще е значителна, остава с повишена вероятност за краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки. Вятърът ще е слаб, в понеделник от юг, във вторник от запад-северозапад. Дневните температури ще се повишават и във вторник максималните ще са между 23° и 28°. В сряда и четвъртък с усилване на вятъра ще проникне относително хладен въздух. Валежи ще има на повече места, в отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Температурите ще се понижат с 4-5 градуса, като минималните ще бъдат едва 7 градуса.