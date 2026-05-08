Най-голямата реформа на правилата за шофьорските книжки от десетилетие е в ход. Дигитална книжка в смартфона, 17-годишни зад волана с придружител, 2-годишен изпитателен срок за всички начинаещи и общоевропейско отнемане на правото да се управлява МПС. Страната ни вече започва подготовката за прилагането на новите правила, информира репортер на Plovdiv24.bg.

Правилата за шофьорските книжки в Европейския съюз, а с тях и в България, се променят. Реформата е в ход, документите са приети, а часовникът тече. Държавите членки имат срок до края на 2028 г. да адаптират националното си законодателство, а от 26 ноември 2029 г. новите правила започват да се прилагат напълно.

Промените засягат буквално всеки, от начинаещите шофьори, на които предстои да вземат книжката, до милионите българи с години стаж зад волана. Реформата въвежда дигитална шофьорска книжка на смартфона, премахва задължителните медицински прегледи за обикновените шофьори, разрешава 17-годишни зад волана с придружител, въвежда 2-годишен изпитателен срок за всички начинаещи и създава общоевропейска система за отнемане на правото да се управлява МПС.

Контекстът зад тази реформа е тревожен. Всяка година по пътищата на ЕС загиват близо 20 000 души. Двама от всеки петима загинали са в инциденти с участието на водач под 30-годишна възраст. Целта на ЕС е амбициозна — "Vision Zero", нула жертви по пътищата до 2050 г.

Какво предстои в ЕС?

Макар директивата вече да е в сила, видимите промени за гражданите ще започнат да се появяват постепенно — според приетия от Брюксел график.

2026-2027 г. — преходен период. Държавите членки работят по транспонирането на правилата в националните си законодателства.

До 26 ноември 2027 г. — задължително влизат в сила правилата за валидност на новите шофьорски книжки.

До 26 ноември 2028 г. — крайният срок за приемане на националните закони. От тази дата трябва да заработи и общоевропейската схема за съпровождано шофиране на 17-годишни.

26 ноември 2029 г. — пълно прилагане на всички нови правила в целия ЕС.

До 2033 г. — всички шофьори в ЕС трябва да имат шофьорска книжка с максимален срок на валидност 15 години. Безсрочните документи отиват в историята.

Ключовият мозък зад реформата, европейските комисари по транспорта, работи и върху интегрирането на дигиталната шофьорска книжка в така наречения EU Digital Identity Wallet. Това е европейският портфейл за дигитална идентичност, който всеки гражданин ще може да използва свободно.

Какво предстои в България

Българското правителство е изправено пред конкретна задача - да транспонира директивата в национален закон преди ноември 2028 г. Министърът на транспорта Гроздан Караджов вече потвърди, че работата по подготовката е започнала, макар страната да е заела предпазлива позиция по някои от най-спорните точки.

До края на 2026 г. — Министерство на транспорта започва работа по проект на изменения в Закона за движението по пътищата. Очакват се обществени консултации с автошколите и организациите на превозвачите.

2027 г. — Народното събрание ще трябва да гласува измененията. 17-годишните зад волана са най-чувствителната точка. Караджов вече заяви, че България ще въведе тази възможност "възможно най-късно", доколкото го позволява европейското законодателство.

2027-2028 г. — МВР и Пътна полиция изграждат националната система за общоевропейско признаване на отнемане на книжка. Това означава, че български шофьор, на когото бъде отнета книжката в Германия или Франция, повече няма да може да продължи да шофира у дома — нещо, което в момента понякога се случва.

2027-2028 г. — Министерство на електронното управление работи по интеграцията на дигиталната шофьорска книжка с EU Digital Identity Wallet. Българинът ще може да носи документа си в смартфона, без задължително да го разпечатва.

2028 г. — ИА "Автомобилна администрация" обновява учебните програми за автошколите. Кандидат-шофьорите ще бъдат обучавани по нови задължителни теми: системи за подпомагане на водача (ADAS), слепи зони, безопасно отваряне на врати, защита на пешеходци, велосипедисти и потребители на тротинетки.

От 2028 г. — започва постепенна подмяна на безсрочните книжки. Стотици хиляди българи с по-стари документи ще трябва да преминат през процедурата.

От ноември 2029 г. — задължителното прилагане на всички нови правила. От тази дата:

Първите дигитални шофьорски книжки се издават

Всеки нов шофьор е под 2-годишен изпитателен режим с по-строги санкции

Шофьорите с категория B могат след 2 години стаж да управляват електромобили до 4,25 тона (досега ограничението е 3,5 тона)

Минималната възраст за категория C (камиони) пада от 21 на 18 години, а за категория D (автобуси) — от 24 на 21 години, при условие че шофьорите имат CPC сертификат

Облекчението, което чака милиони

Може би най-приятната новина за обикновените български шофьори се отнася до процедурата при подновяване на книжката. Според новите правила, държавите членки могат да заменят задължителния медицински преглед за категории AM, A и B с формуляр за самооценка. Преглед ще се изисква само ако самооценката поражда основателни съмнения.

В момента в България при подновяване на книжката се изисква преминаване през общопрактикуващ лекар за оценка на годността за шофиране. Тази процедура може на практика да отпадне за повечето шофьори - спестяване на време, бюрокрация и стотици левове на семейство.

За шофьори над 65 години обаче държавите запазват възможността да въведат по-чести прегледи или опреснителни курсове - мярка, която балансира между правата на възрастните хора и безопасността по пътищата.

Plovdiv24.bg ще следи внимателно как Министерството на транспорта и Народното събрание ще приемат конкретните промени. Очаква се темата за 17-годишните зад волана да предизвика особено разгорещен дебат, а въвеждането на дигиталната книжка ще постави въпроси пред технически по-малко подготвените групи от населението.