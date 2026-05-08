В последните дни в социалните мрежи широко разпространение получи публикация, приписвана на Десислава Радева – съпругата на лидера на "Прогресивна България“ и кандидат за министър-председател Румен Радев. Текстът, който предизвика множество реакции, гласи:

"Румене, аз на теб не ти говоря, но поне ти кажи нещо на хората!“

След засиления обществен интерес и множеството споделяния онлайн, Десислава Радева излезе с официална позиция, в която категорично отрече авторството на въпросното послание и го определи като фалшиво.

В публикуваната от нея позиция Радева заявява, че никога не е писала или публикувала подобен текст. Тя подчертава, че разпространяваното съдържание няма нищо общо с нея и изрази недоумение относно причините за появата му.

"Не знам кой, нито защо го прави. Не знам и как да го окачествя. Може би ДАНС и МВР имат идея“, написа тя.

Според нея става въпрос за целенасочена манипулация, която има за цел да създаде напрежение и да внуши конфликт или дистанция между нея и Румен Радев. В изявлението си тя допълва:

"Никога не съм писала или публикувала подобен текст. Доста далеч съм от подобен начин на поведение. Колкото и учудващо да е за зложелателите.“

Случаят отново поставя на дневен ред темата за фалшивите публикации и дезинформацията в интернет пространството. През последните години социалните мрежи се превърнаха в основен канал за бързо разпространение както на информация, така и на непроверени твърдения, манипулирани изображения и измислени цитати.

Подобни публикации често се разпространяват чрез скрийншоти, фалшиви профили или редактирани изображения, които създават впечатление за автентичност. В много случаи потребителите споделят съдържанието без да проверят неговия произход, което допълнително увеличава обхвата му.

Експерти по дигитална сигурност неведнъж са предупреждавали, че фалшивите публикации могат да бъдат използвани за политически атаки, уронване на репутация или създаване на обществено напрежение.

Интересен акцент в позицията на Радева е споменаването на ДАНС и МВР. С думите си тя индиректно поставя въпроса дали институциите следят подобни случаи на онлайн манипулация и дали могат да установят източника на подобни публикации.

След публикуването на опровержението реакциите в социалните мрежи не закъсняха. Част от потребителите изразиха подкрепа към Десислава Радева и осъдиха разпространението на непроверена информация. Други поставиха въпроса за необходимостта от по-строг контрол върху фалшивото съдържание онлайн.

Някои коментатори отбелязаха, че подобни случаи подкопават доверието в публичната комуникация и затрудняват разграничаването между реални изявления и измислени публикации.

Фалшивите цитати са сред най-често използваните инструменти за манипулация в интернет. Те създават усещане за достоверност, защото използват името на популярна обществена фигура, а често и визуални елементи, имитиращи реални публикации.

В подобни ситуации специалистите съветват информацията да бъде проверявана чрез официалните профили и източници, преди да бъде споделяна.