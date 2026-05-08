Новият кабинет "Радев“ положи клетва пред Народното събрание и официално встъпи в длъжност като 107-ото правителство на България. Начело на изпълнителната власт застава Румен Радев, излъчен от "Прогресивна България“, който поема поста министър-председател.

"За" гласуваха 124 народни представители (всичките депутати от "Прогресивна България"), 70 – "против" (ДПС, ДБ, ПП и "Възраждане"), 36 – "въздържал се" (ГЕРБ-СДС).

Вчера президентът Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат на Румен Радев. Той го върна изпълнен, представяйки структурата и състава на новия Министерски съвет.

Кабинетът ще има четирима заместник министър-председатели и 18 министри. За вицепремиери са определени Гълъб Донев, който ще оглави Министерството на финансите, Александър Пулев – министър на икономиката, инвестициите и индустрията, както и Иво Христов и Атанас Пеканов.

Министерството на вътрешните работи ще бъде ръководено от Иван Демерджиев, а Министерството на отбраната – от Димитър Стоянов. За министър на външните работи е предложена Велислава Петрова-Чамова, докато правосъдното ведомство се очаква да бъде поето от Николай Найденов.

Социалното министерство ще бъде оглавено от Наталия Ефремова, а за министър на образованието и науката е номиниран проф. Георги Вълчев. Начело на здравеопазването застава Катя Ивкова.

Министерството на транспорта и съобщенията ще бъде ръководено от Георги Пеев. Регионалното развитие поема Иван Шишков, а енергетиката – Ива Петрова. За министър на земеделието е предложен Пламен Абровски.

Росица Карамфилова-Благова ще ръководи Министерството на околната среда и водите. За министър на културата е номиниран Евтим Милошев, а Илин Димитров поема туризма. Нов министър на младежта и спорта ще бъде Енчо Керязов.

След церемонията по полагането на клетвата в парламента, кабинетът "Радев“ ще приеме властта от служебното правителство в сградата на Министерския съвет. Смяната на ръководствата ще продължи и във всички министерства.

Румен Радев заяви, че пред новото правителство стоят "изключително тежки“ задачи.

"Най-наболелите проблеми пред българските граждани са инфлацията, рекордният дефицит, бюджетът, изборът на нов Висш съдебен съвет и Планът за възстановяване и устойчивост. Трябва да направим детайлен анализ на финансовото състояние на страната и на скритите дефицити, които ни очакват“, заяви министър-председателят.

Той допълни, че още в началото на следващата седмица правителството ще внесе предложения за законодателни промени, насочени към по-строг контрол върху цените.

"Не говорим за административни тавани. Това не е в същността на пазарната икономика, но има механизми, които ще използваме докрай“, подчерта Радев.