Аквапарк "Нептун" в Равадиново не е моя собственост, а замъкът "Влюбен във вятъра" не е във фалит. Няколко български медии се надпревариха да преписват един от друг колосална лъжа за фалити, необслужени кредити и една от друга по-големи измислени и непроверени факти, граничещи с безумие и некомпетентност. Това се казва в позиция на Георги Тумпалов, собственик на замъка, изпратена до TravelNews.



“Прелюбопитната информация за аквапарк “Нептун" също е вярна в частта, че се намира в близост до замъка. Аквапаркът не е моя собственост и никога не е бил", отбелязва Тумпалов.



Българският замък е собственост на Георги Тумпалов и е построен лично от него без нито един кредит от банка или финансова институции и без никакви европейски или "извънземни" програми и финансирания. Всичко изнесено в пресата за получени и необслужени кредити от Георги Тумпалов и фирмите, които той притежава и управлява, са долнопробни лъжи и клевети, се казва в съобщението.



Загрижен за здравословната медийна среда в България собственикът и строител на замъка допълва:



“Явно собствениците на печатни и електронни медии имат механизъм, с който могат да си повишат рейтинга с фалшиви новини. Искам все пак да ги предпазя от грях и понеже им влизам положението, че трудно се отказва на някого, който ти е казал да пишеш клевети - давам шанс на всяка медия да си оправи финансовото положение. Обявявам награда от 1 000 000 (един милион евро) на всяка медия или журналист, който покаже документ, че съм теглил кредити от банки или финансови институции."



Замъкът отдавна надхвърли по значимост и посещаемост стандартните представи за туристопоток и качество на услугите. Отличен е от FORBES, CEO Dеstinations, European Best Destinations и е достоен член на няколко водещи световни организации, се казва още в позицията.