Българската шивашка индустрия отчита сериозен спад на фона на засилен внос на евтини дрехи от Китай и отслабващо външно търсене в ЕС. По данни на Националния статистически институт (НСИ) през март производството на дрехи в страната намалява с 11,4% на годишна база. Спадът не е еднократен - тенденцията се наблюдава вече няколко поредни години.

Основен фактор за натиска върху сектора е промяната в потребителското поведение в Европа. Все повече клиенти от държави в ЕС пазаруват онлайн евтини дрехи директно от азиатски платформи, което свива търсенето на продукция, произведена в рамките на ЕС, включително и в България.

Още по-остра е ситуацията при производството на кожени обувки и чанти, където през март е отчетен спад от 24,1% спрямо същия месец на предходната година.

При текстилното производство също се наблюдава понижение, макар и по-умерено - с 8,2% на годишна база.

Значителен спад е отчетен и в производството на части за автомобили - минус 17,5% на годишна база. Това е трети пореден месец на свиване в бранша.

Причините се свързват с намалени поръчки от страни от Европейския съюз, където автомобилната индустрия също изпитва затруднения. Сред факторите са икономическите проблеми в ЕС и засилената конкуренция от по-евтини китайски автомобили, което влияе върху цялата производствена верига.

Мебели, дървен материал и металообработка също под натиск

Производството на мебели през март намалява с 9,6% на годишна база. Това е обрат на предходните месеци, когато секторът показваше ръст.

Спад се наблюдава и при дървения материал, както и в производството на метални изделия, където понижението надхвърля 14% на годишна база.

Въпреки негативните тенденции в редица индустрии, промишленото производство като цяло отчита ръст от 4% през март. Той обаче е концентриран в ограничен брой сектори.

Сред тях се откроява производството на тютюневи изделия, което нараства с над 23% на годишна база. Производството на лекарства бележи увеличение от над 27%, а електрическите съоръжения - с повече от 17%.