Хотелите HI Hotels Imperial Resort в Слънчев бряг отвори врати и постави началото на новия летен сезон. Очакваме първите туристи да са от Румъния покрай майските празници, заяви пред TravelNews Елена Иванова, собственик на комплекса, която е и зам.-председател на Съюза на собствениците в най-големия ни морски курорт. От 2 май 2006 започнаха да пристигат британските туристи, когато стартират първите чартъри до Бургас на туроператора Jet2Holidays. Малко след това хотелският комплекс ще посрещне и седем отбора на Giro d’Italia, която обиколка на България ще премине и през Слънчев бряг.

"Очертава се труден летен сезон, но започват бавно да се връщат резервациите от Великобритания, Румъния, Полша и Германия", каза Елена Иванова. Според нея записванията вървели много добре преди войната в Близкия изток. След началото на конфликта имаше застой, което е нормално при подобна геополитическа несигурност. Важното е, че нямаме откази на резервации“, коментира Иванова.

В момента се наблюдава постепенно нормализиране на пазара, като отново има активност от Великобритания, Полша, Германия и Румъния. Българските туристи също се включват с ранни записвания за лятната почивка.

Елена Иванова очаква сериозно завръщане на румънските туристи през това лято. Според нея по-високите цени на горивата ще насочат голяма част от съседите ни към Българското Черноморие за сметка на Гърция и Турция. "Румънците ще изберат България, защото пътуват със собствен автомобил, планират внимателно бюджетите си и държат на all inclusive пакетите. Те държат на лятната си почивка и обичат България“, посочи тя.

По отношение на германския пазар Иванова отбелязва ръст спрямо миналата година, макар и без сериозен наплив заради ограничения брой чартърни полети до Българското Черноморие. Хотелът работи с германския туроператор Alltours, като туристите ще пристигат с полетите на Electra Airways.

Туристическият бранш по Южното Черноморие влиза в сезон 2026 с повече предпазливост заради международната несигурност, но хотелиерите отчитат постепенно възстановяване на ключови пазари. За хотелите в Слънчев бряг доброто начало с румънски и британски туристи дава надежда за стабилен сезон, въпреки предизвикателствата.