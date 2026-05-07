Летният туристически сезон по Южното Черноморие започна активно, като в най-големия курортен комплекс Слънчев бряг част от хотелите отвориха още в края на април и вече отчитат почти пълна заетост. Въпреки доброто начало, хотелиери и туроператори сигнализират за нарастващи предизвикателства, свързани с цените на пътуванията и международната обстановка.

Според представители на сектора, чуждестранните туристи все по-често отлагат планирането на почивките си заради високите цени на самолетните билети, повлияни от поскъпването на горивата. Допълнително напрежение създават и разходите за наемане на работници от трети страни, при които цената на самолетните билети е значително нараснала.

Хотелиери посочват, че ако преди година билетите са стрували между 300 и 400 лева, то в момента достигат около 540 евро. Това оказва влияние както върху разходите на бизнеса, така и върху поведението на туристите.

"Наблюдава се движение на резервациите. Предполагаме, че причината е именно в повишените разходи, но нямаме точни обяснения от туроператорите“, коментира Стойка Терзиева от Съюза на собствениците в Слънчев бряг. По думите ѝ някои клиенти получават предложения за преместване в по-евтини хотели, за да избегнат доплащания, свързани с горивни такси.

Допълнителен фактор за нестабилност е и геополитическата обстановка. Конфликтът в Близкия изток води до анулации и промени в пътуванията, като най-силно засегнат се оказва пазарът Израел, който традиционно е по-късен и все още не е активен. При някои хотели този пазар представлява между 25% и 40% от клиентите.

Хотелиери съобщават и за промени в датите и часовете на пристигане на туристи, което предполага пренасочване на полети. В същото време липсата на конкретна информация от туроператорите затруднява планирането.

"Имаше период, в който резервациите почти спряха в началото на конфликта в Персийския залив. Ситуацията тогава беше притеснителна“, посочват представители на сектора.

Въпреки несигурността, част от хотелите отчитат силен старт на сезона. "От 30 април до момента базата ни е на 100% резервирана, а отказите са около 1% – в рамките на нормалното“, коментира мениджър на хотел в комплекса.

Наблюдава се и засилен интерес от туристи от Великобритания, Германия и Полша, въпреки намаления брой полети от Германия.

Същевременно бизнесът е изправен пред сериозен натиск от нарастващи разходи. Хотелиери отчитат увеличение между 40% и 60% на цените на някои хранителни продукти спрямо миналата година.

Ограничени възможности за повишаване на цените

Въпреки инфлационния натиск, повечето договори с туроператори са били сключени още през предходния сезон, което ограничава възможността за актуализация на цените.

"Не само пакетите - всички наши договори са сключени предварително. Увеличението на цените ни е около 3–3,5%, като поемаме тежестта върху себе си, без да я прехвърляме към клиента“, обясняват хотелиери.

Сезонът в Слънчев бряг започва силно като заетост, но е съпътстван от значителна несигурност. Високите транспортни разходи, геополитическите рискове и инфлацията поставят под натиск туристическия сектор, който се опитва да запази конкурентоспособност без съществено повишаване на крайните цени.