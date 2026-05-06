Стотици чевермета се завъртяха от ранни зори в пазарджишкото село Паталеница в чест на празника Свети Георги. Подготовката за традиционното печене започна още в 5:00 часа сутринта с паленето на огньовете и прецизното нареждане на агнетата. Според местните жители, които спазват обичая на десетки места в селото, за днешния празник са подготвени над 500 чевермета.

Кметът на село Паталеница Стоил Фърцов, сподели, че празникът събира много гости и именици. По думите му почти всеки обича агнешко месо, а традицията на този ден успява да сплоти както роднините, така и цялата махала около общата трапеза.

Относно тайните на кулинарното майсторство, местният жител Станислав обясни, че рецептата за хубаво гергьовденско агне изисква много добро приготвяне на дреболиите с ориз. Истинското празнуване обаче започва, след като месото е напълно изпечено и всички се съберат в къщата.

Същинската веселба в Паталеница по традиция се разгръща в късния следобед, когато специалитетите са готови и трапезите се изпълват с хора, информира Bulgaria On Air.