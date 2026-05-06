Десетки граждани се събраха в храм "Свето Преображение Господне“ в район "Тракия“, за да почетат Гергьовден с традиционен курбан за здраве. Събитието обедини пловдивчани в обща молитва за мир, благоденствие и съхраняване на българската духовност. На събитието присъстваха представители на районната администрация, които се включиха в честванията заедно с местните жители, съобщиха от районната администрация за Plovdiv24.bg.

Днешният празник е специален и за кмета на район "Тракия“ Георги Гатев, който отбелязва своя имен ден.

Гергьовден продължава да бъде един от най-уважаваните български празници, носещ със себе си послания за надежда, сила и вяра. Традицията в "Тракия“ напомня за важността на споделените ценности и благословията във всеки дом.